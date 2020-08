402 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus, un dato leggermente maggiore rispetto a ieri, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 249.204.

Nel dato pubblicato oggi si registrano nuovi casi in tutte le regioni, ad esclusione di Molise e Basilicata, con il numero maggiore di contagi, 118, registrato ancora una volta in Lombardiadi 138 nuovi contagiati in Lombardia. Il numero di casi continua a salire con l'aumento del numero di tamponi effettuati che stavolta è stato di 58.673, circa 2mila in più di ieri.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.694, 48 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 42 (1 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 762 (2 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.890 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (49 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 201.323, in aumento di 347 rispetto al dato di lunedì. Oggi i morti sono 6, con il totale dei decessi che arriva così a 35.187.