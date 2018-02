A casa tutti bene, il ritorno di Gabriele Muccino

Il ritorno "in patria" di Gabriele Muccino, dopo 12 anni passati in "esilio" professionale in America, coincide con l'uscita del suo nuovo film A casa tutti bene, che sta riscuotendo un buon successo di pubblico nelle sale.

Il film racconta la storia di due coniugi che per la ricorrenza delle nozze d'oro invitano tutti i loro parenti.

La location della festa è un'isola, Ischia, dove vive la coppia di sposi. La "riunione" con la forzata convivenza di tutta la parentela riserverà delle sorprese...

Stellare il cast che vede riuniti alcuni tra i più grandi attori del cinema italiano di oggi e di... ieri: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Gianmarco Tognazzi...

La colonna sonora del film, distribuito da 01 Distribution, che utilizza cometrait d'union la canzone Bella senz'anima è realizzata da Nicola Piovani al cinema.