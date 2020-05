Hotel "completi" al 50% della capienza, in ogni struttura ci sarà un infermiere e un igienista. Il personale dovrà comunicare alla direzione se qualche cliente presenta sintomi ricollegabili al virus.

Numero chiuso nelle piscine: non più di una persona ogni 3 metri quadrati. E nei ristoranti non ci dovranno essere più di quattro tavoli per 6 persone.

Data per perduta l'alta stagione, la Tunisia studia nuovi modi e nuove mete per attrarre i turisti da ottobre in poi.





