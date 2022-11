Terracina, ottobre 2022. Ad oggi sulla piattaforma di Google Maps è stato registrato un incremento del +73% riguardante la parola chiave “baciami_qui”.

Ormai un must tra Terracina e Sperlonga la scritta che riunisce gli innamorati e gli appassionati dei tramonti, tutto sembra essere un modo innovativo per sensibilizzare la popolazione dopo la quarantena da COVID-19.

Il promoter è Riccardo Gasbarrone, classe 2003, studente universitario presso l’ateneo dell’Università degli studi di Roma Tre (Scienze della comunicazione) e founder di un’organizzazione locale denominata SURFACE che oltre a regalare gioie e scatti si sta impegnando nello sviluppo di un’app gestionale di eventi per la buona movida.

Un’inizio sicuramente molto discusso dalle amministrazioni locali per l’uso dello street art su attrazioni turistiche, che sicuramente incuriosisce molto, in quanto molto simile a quello di Napoli di preciso “aspettami_qui” ma non viene rivendicato da Surface, per problemi legali o perché realmente non sono loro?