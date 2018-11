Camaro: Release su Juicy e Nervous Records e il suo radio show Hot Wheels spinge forte

Benny Camaro, dj e produttore italiano ormai conosciuto in mezzo mondo, uno dei dj italiani che da più tempo collaborano con Kumusic (kumusic.it), nell'inverno 2018 è davvero molto attivo tra produzioni, remix e diverse altre attività. Una label celeberrima come Nervous Records (NY) sta scegliendo la data di uscita suo nuovo singolo insieme a Robbie Rivera, "All Night".

E proprio con Robbie Rivera e la sua Juicy Music, ormai il rapporto di collaborazione per Camaro è consolidato. "Avrò il piacere di remixare il nuovo singolo che il dj americano ha prodotto insieme a Chris Willis, cantante che non ha certo bisogno di presentazioni. Il brano si chiama "We Don't Care" (https://youtu.be/2qqA4HBJHcM)".

E non è tutto: "Il mio Radio Show settimanale 'Hot Wheels' è da tempo nella Top 100 'Minimal Tech House' e Top 100 'Minimal Techno'. Che sia il segno di una nuova rinascita musicale? Spero proprio di si". Su Juicy Traxx tra l'altro, Benny Camaro sta per pubblicare un EP prodotto con Simioli e Triple1, mentre la sua "Dangerous Situations" sta per uscire su Juicy Music...

Camaro non è attivo solo a livello musicale. Interpreterà il ruolo di un dj attivo negli anni '80 nel film 'Lo spietato', ispirato alla vita del boss calabrese (e super pentito di 'Ndrangheta) Saverio Morabito. Tra gli attori c'è una star come Riccardo Scamarcio, mentre la regia firmata da Renato De Maria. Lo scorso 10 novembre è stato infine premiato come artista dell'anno a La Spezia.

https://www.facebook.com/djbennycamaro/

https://www.bennycamaro.com/

https://www.instagram.com/bennycamaro/