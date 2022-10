CHIARA TAIGI - INAUGURA LA STAGIONE A SAN PIETROBURGO.

Musica romantica da Oscar con un omaggio a Michel Legrand a San Pietroburgo nel 90° dalla nascita.

Chiara Taigi ha cantato per l'apertura del Festival Internazionale di Musica 2022 "Palazzi di San Pietroburgo" nel Castello Mikhailovsky - Sala Georgievsky, accompagnata dall'Orchestra ed al pianoforte dal M° Anastasia Kostenko, con il Direttore Artistico Maria Safaryants al violino solista, hanno partecipato il tenore Roman Arndt del Teatro Mariinsky e il basso Hovhannes Nersesyan del Teatro di Yerevan in Armenia e ministro della Chiesa Ortodossa.



Chiara Taigi ha replicato il concerto, accompagnata al pianoforte dal M° Anastasia Kostenko, nel prestigioso Teatro del Dvorets Kul'tury Zheleznodorozhnikov a San Pietroburgo.

Chiara Taigi ha mantenuto l'impegno, pur in una complessa situazione internazionale, di voler presenziare come Ospite d'Onore all'apertura della stagione, ricevendo una calorosa accoglienza, cantando in due concerti con il tutto esaurito e trasmessi su rete televisiva nazionale, come in tutte le precedenti edizioni.

Il concerto si è svolto in un clima pieno di emozioni, con un alto livello culturale e professionale grazie alla presenza delle Autorità e di Personalità internazionali. Il programma è stato redatto come una perfetta fusione di grandi colonne sonore e musica romantica, emozioni e spiritualità, oltre a portare in vivo i grandi classici e l'Opera di compositori italiani, russi e francesi, tutto realizzato per celebrare il 90° anniversario della nascita di Michel Legrand.

Il Direttore Artistico Maria Safaryants in apertura ha portato subito in evidenza il clima di accoglienza culturale aprendo il Festival con una frase che potrebbe diventare storica “In musica esiste un solo simbolo uguale per tutti: la chiave di violino”. Inoltre ha eseguito a sorpresa, un duetto con Chiara Taigi suonando il violino in “Love Theme”dal film Nuovo Cinema Paradiso alla fine del concerto, ricevendo una grande ovazione da parte del pubblico.

Chiara Taigi ha cantato di Michel Legrand due storici successi musicali, "I will wait for you" (in fr. "Je ne pourrai jamais vivre sans toi" ) dal film The Umbrellas of Cherbourg (in fr. Les Parapluies de Cherbourg, 1964) brano pluripremiato e candidato Oscar nel 1964 e "The summer knows" dal film Quell'estate del '42 (in ing. Summer of '42) vincitore del Premio Oscar 1972 come migliore colonna sonora drammatica.

Nel corso del programma Chiara Taigi ha cantato "O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, “Voi lo sapete o mamma” dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, “Love Theme” dal film Nuovo Cinema Paradiso composto da Andrea ed Ennio Morricone.

Una curiosità particolare riguarda Michel Legrand ed il Festival, Legrand è stato personalmente presente come ospite al Festival dei Palazzi a San Pietroburgo nel 2018 in occasione di un concerto dedicato a lui come compositore francese di origine armena. In occasione del concerto ha espresso il desiderio di voler fare un concerto con le sue musiche nel Castello di Mikhailovsky, ma purtroppo non è stato possibile perché è venuto a mancare nell'anno successivo in Francia. Ma nel rispetto della sua memoria, il desiderio è stato realizzato con un tributo a Legrand con la grande musica per il cinema e per aver donato grandi emozioni suscitate nel pubblico grazie alle sue composizioni.

Il luogo misterioso ed affascinante del Castello Mikhailovsky colpì particolarmente Legrand, in particolare anche la bellissima Sala Georgievsky con una grande cupola, è possibile percepire questa sensazione perché è stata anche un luogo spirituale nel passato, la cappella del castello. Inoltre per il concerto, in sale adiacenti altrettanto sontouse, sono state adibite varie sale di ascolto in cui il pubblico ha potuto assistere tramite videowall, con un tutto esaurito, come se fossero in platea ed in diretta.

Si ringrazia il Direttore Artistico Maria Safaryants per l'impeccabile organizzazione, il supporto logistico e l'apporto artistico polistrumentista, per tutte le attenzioni particolari rivolte in questa edizione speciale del Festival.

Si ringrazia il M° Anastasia Kostenko e Consorte per il grande livello artistico e tutto l'apporto interpretativo e a livello personale, in ogni situazione.

Si ringrazia Hotel Deluxe Majestic per l'ospitalità di alto livello, oltre alle indimenticabili attenzioni di tutte le persone che si sono prese cura di Chiara Taigi nel periodo di trasferta.



