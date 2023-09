La crisi socio-economica in corso sembra avere prospettive analoghe a quella manifestatasi alla fine dello scorso decennio: per questo è fondamentale che le istituzioni contrastino povertà ed esclusione sociale attraverso l’impiego di risorse. Nel 2019 erano circa 1,45 milioni le persone residenti nel mezzogiorno in stato di povertà assoluta, mentre poco più d’un milione quelle viventi nelle Regioni del nord-ovest. Seguono nord-est, centro e isole. Considerando i nuclei familiari, è il mezzogiorno ad avere il primato (circa 470mila famiglie in povertà assoluta).

L’ing. Gioacchino Abbriano, presidente del Circolo PD milazzese, nel tracciare un bilancio dell’attuale situazione economica non solo nazionale, ma soprattutto territoriale, esprime le proprie critiche e formula le sue proposte:

“Premesso che è sotto gli occhi di tutti come la Fondazione Lucifero, nonostante un ingente patrimonio immobiliare di gran pregio, abbia smarrito progressivamente i suoi scopi istituzionali sino a garantire servizi gratuiti solo ad uno sparito gruppetto di bambini.

Dopo l’infausta chiusura del Regina Margherita, nell’indecente silenzio delle istituzioni comunali, il sostegno pubblico agli indigenti e bisognosi si va progressivamente riducendo, alimentando ingiuste e pericolose sacche di disagio. Il ruolo del Comune, limitato alla gestione dei fondi del Distretto Socio-sanitario, ignora e quindi trascura la povertà ed il bisogno che crescono nella società cittadina.

La perdita del reddito di cittadinanza, l’assenza di occasioni di lavoro, hanno gettato sul lastrico intere famiglie, di cui l’amministrazione ignora perfino l’esistenza, e che sopravvivono sulla soglia di povertà grazie ad alcune parrocchie ed al grande senso di solidarietà, che caratterizza la collettività milazzese.

È perciò urgente una netta inversione di rotta. È necessario che il Comune scelga il sostegno ai bisognosi come suo obbiettivo primario nell’uso delle grandi risorse adesso disponibili. Prima di dilapidare ingenti somme per spese voluttuarie, occorre garantire a tutti una esistenza sicura e dignitosa.

In questa ottica – ha concluso Abbriano – i Democratici rinnovano la loro fiducia nel C.d.A. della Fondazione Lucifero, impegnato nel risanamento dell’Ente finalizzato al reperimento di risorse per l’ampliamento della platea dei bambini, che hanno diritto a fruire gratuitamente dei servizi assistenziali nelle strutture di proprietà, al pari dei più fortunati, che possono permettersi di pagare rette importanti”.