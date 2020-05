Il mercato della Lazio avrebbe come obiettivo quello di rinforzare il reparto difensivo.

Ci sarebbe stato un contatto con l'entourage del giovane difensore dello Sport Recife, Adryelson.

Acerbi, nel frattempo, sarebbe in procinto di rinnovare, per lui aumento dell'ingaggio e possibilità di chiudere la carriera in biancoleste. Ighli Tare starebbe comunque sondando anche altri difensori.