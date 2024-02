Benvenuti alla nostra intervista esclusiva con Giancarlo Privitera, fondatore di Suit & Tie, un marchio di abbigliamento che unisce l'eleganza classica con uno stile innovativo. Con una profonda radice nella tradizione sartoriale siciliana, Suit & Tie si propone di offrire abiti distintivi e raffinati, mirando a diventare un punto di riferimento nel settore. Privitera condivide con noi la sua passione per la moda, la visione per il futuro della sua impresa e il suo personale legame con la musica.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Suit & Tie intende realizzare abiti esclusivi, dal carattere distintivo ma raffinato. L’obiettivo è offrire ai clienti una vasta gamma di modelli che, da un lato, sappiano coniugare rigore ed eleganza con comfort e vestibilità; dall'altro che siano in grado di valorizzare ogni uomo nelle occasioni più importanti della sua vita.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

La vision di Giancarlo Privitera per la sua attivitàè quella di coniugare la tradizione sartoriale siciliana, maturata in famiglia, con uno stile audace e innovativo. Suit & Tie mira a diventare un marchio di riferimento per il territorio, in grado di offrire alle vecchie e nuove generazioni capi di classe a prezzi accessibili.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

La passione per la moda, e la sartoria in generale, guida l’operato dell’azienda, configurandosi come la spinta propulsiva dietro a ogni azione.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Ho un legame molto emotivo con la musica, i miei artisti preferiti sono i Negramaro.