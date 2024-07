Grandi giocate e che cattiveria: il Napoli ne fa 4 all’Egnatia e non rischia mai

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo allo Stadio Patini contro gli albanesi dell'Egnatia, prima gara del ritiro di Castel di Sangro. In campo subito i nazionali, Meret, Kvara, Lobotka e Di Lorenzo! Secco poker per gli azzurri che con due gol per tempo si impongono ai campioni d'Albania: reti di Kvaratskhelia e poi di Politano nei primi 45', Simeone e Ngonge nel secondo tempo. Napoli ben messo in campo, molta intensità in fase offensiva e attenzione in quella difensiva. Troppo poco ciò che crea l'Egnatia con la difesa degli azzurri attenta a chiudere ogni opportunità. Ottimi spunti tattici con doppia conferma del 3-4-2-1 ed ingranaggi che iniziano a funzionare velocemente: tanti aspetti positivi dalle fasce dove gli esterni spaziano per diverse zone del campo e permettono diversi scenari di superiorità numerica.

Primo tempo

L'inizio gara è subito intenso, Napoli vicino al vantaggio prima con Cheddira e poi con Politano, ma il portiere avversario sventa il pericolo. Dopo una ventina di minuti sottotono, il Napoli passa in vantaggio con Kvaratskhelia che servito perfettamente da Lobotka, entra in area di rigore dalla sinistra e da posizione abbastanza defilata buca Dabjani con un preciso sinistro rasoterra dopo un aggancio preciso di destro. Passano 8 minuti ed il Napoli raddoppia con un rocambolesco sinistro di Politano: Di Lorenzo recupera palla dal limite dell'area e appoggia per il preciso tiro dell'esterno azzurro, 2-0 alla mezz'ora. Il Napoli gestisce attraverso un ottimo possesso palla e affonda diverse volte senza però trovare il tris: Cheddira protagonista in due ottime occasioni.

Secondo Tempo

Conte rivoluziona la squadra per la ripresa. Il nuovo 11 schierato dal tecnico azzurro vede il 3-4-2-1 con: Caprile; Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus; Zerbin, Iaccarino, Folorunsho, Mario Rui; Ngonge, Raspadori; Simeone. Subito tris azzurro siglato da Simeone che non fallisce l'assist di Zerbin arrivato dalla fascia destra, dopo l'affondo tattico di Ngonge: per l'argentino facile tap-in dai 13 metri. Dopo due minuti ancora Simeone che viene ipnotizzato da una parata pazzesca di Dabjani, ottimo sinistro della punta azzurra. Dal calcio d'angolo nato dopo l'occasione di Simeone, traversa di Ngonge dopo un ottimo colpo di testa. Al 17' minuto, punizione dal limite battuta da Mario Rui e ancora vicino alla doppietta il Cholito Simeone con uno stacco imperioso ipnotizzato dell'estremo difensore albanese. Cala il poker il Napoli al minuto 22' grazie ad una bellissima azione iniziata da una sventagliata di Raspadori che serve Zerbin sulla fascia destra: l'esterno azzurro realizza il suo secondo assist grazie ad un prezioso aggancio, per Ngonge il tap-in è facile facile, 4-0 alla metà del secondo tempo. Napoli vicino al 5-0 prima con Buongiorno e poi con Ngonge, vicino alla doppietta. Il finale di gara è una completa gestione del Napoli che dimostra progressi dopo diverse settimane di ritiro. Conte preme sul 3-4-2-1 e le due formazioni schierate si impegnano allo stesso livello.



Simeone a OneFootball: "Sono contento per il gol. Giorni intensi, stiamo lavorando molto bene"

Giovanni Simeone, autore del terzo gol del Napoli contro l'Egnatia, è interventu ai microfoni di OneFootball dopo la prima amichevole a Castel di Sangro: "E' stata una bella partita. Sono giorni intensi e sono contento anche per il gol.

Ci stiamo preparando per l'inizio della stagione. Tante volte le amichevoli sono solo una parola, perché sono sempre partite vere. Mi trovo bene a Castel di Sangro, si lavora molto bene e i tifosi sono sempre tanti e vicini a noi. Sono contento e stiamo lavorando bene".

Ancora out Osimhen! Il nigeriano mai convocato per le amichevoli

Ancora out Victor Osimhen! Il nigeriano è stato ancora una volta escluso dalla distinta ufficiale dell'amichevole contro gli albanesi dell'Egnatia. Il nigeriano finora non ha partecipato a nessun test amichevole del Napoli, la cessione evidentemente è sempre più vicina.



Toni: "Scudetto? Occhio al Napoli, la rosa è di livello e Conte è un vincente"

L'ex attaccante Luca Toni ha rilasciato qualche battuta a La Gazzetta dello Sport in un'intervista a tema prossimo campionato di Serie A: "Con l'addio alcuni big, è normale che Vlahovic si assuma maggiori responsabilità per guidare i nuovi. Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan".

Sulla possibile anti-Inter: "La Juventus di Thiago Motta dovrà puntare le prime posizioni. Ma occhio al Napoli: la rosa è di livello e Conte è un vincente".



Rpn - Berardi, c'è il primo approccio del Napoli: il Sassuolo fa il prezzo

Quale futuro per Domenico Berardi? L'esterno è diventato negli anni il simbolo del Sassuolo, nonché il capitano dei neroverdi: in Emilia Romagna Mimmo è cresciuto ed è diventato il giocatore che è oggi, Campione d'Europa con l'Italia nel 2021 da protagonista. Ora Berardi sta vivendo forse il momento più difficile degli ultimi anni: ha assistito alla retrocessione del club del suo cuore senza poter fare nulla per aiutare i compagni, costretto ai box dal lungo infortunio. Fino a finire al centro di numerose voci di mercato. Dunque ci si chiede: rimarrà al Sassuolo, o vorrà tornare in A? E se volesse tornare, ci sarà qualcuno pronto ad investire su di lui quanto merita, anche se nel pieno del recupero fisico?

Le pretendenti di certo non sembrano mancare e, secondo Radio Punto Nuovo, una di esse ha rotto gli indugi. Secondo quanto si apprende infatti, gli Azzurri si sarebbero decisi per effettuare un primo approccio con il Sassuolo, che intanto ha fissato il prezzo di vendita intorno ai 20 milioni di euro. Le richieste dei neroverdi dunque non sono calate rispetto a quanto circolato. Il Napoli intanto resta alla finestra, concentrandosi sul sistemare le altre priorità, visto che nel reparto avanzato c'è fin troppo affollamento, ad oggi.



Sky - Ostigard-Rennes, ci siamo! Previste per domani le visite mediche

Sembra ormai fatta per Leo Ostigard a Rennes. Il difensore norvegese, neanche convocato per il ritiro di Castel di Sangro, è pronto a volare in Francia per sostenere le visite mediche.

Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky: "Previste per domani le visite mediche di Leo Ostigard con il Rennes".