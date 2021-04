Le situazioni difficili che si vivono durante l'infanzia possono segnare per sempre la salute mentale di una persona.

I ricercatori hanno esaminato il legame tra i traumi infantili e l'aumento del rischio di sviluppare problemi di salute mentale e fisica da adulti.

Decenni di ricerche mostrano come gli eventi negativi dell'infanzia, come l'abuso o l'abbandono, il rapporto distaccato dai genitori, una mancanza di attenzioni e di affetti possono avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale a lungo termine di una persona. Una situazione da non sottovalutare perché collegata ad un processo di invecchiamento precoce, all'insorgenza di malattie croniche e persino alla morte prematura.

Lo stress sperimentato durante l'infanzia può anche influenzare i nostri geni ed essere trasmesso alla prole. Quindi, a meno che il ciclo non venga interrotto, può continuare di generazione in generazione.

Quando parliamo di avversità infantili, ovviamente, sono quelle che possono riguardare esperienze specifiche, come abbandono, abuso o trauma. Può anche riguardare condizioni socioeconomiche sfavorevoli come povertà, scarsa istruzione o disoccupazione. In un recente studio, sono stati esaminati due tipi di avversità: l'impatto di gravi conflitti in casa, ad esempio la tensione, le discussioni verbali o violenza fisica e le gravi difficoltà finanziarie incontrate durante l'infanzia.

Questi due tipi di avversità predicono in modo significativo vari problemi di salute nell'età adulta: fisica, mentale e sociale. L'impatto è stato esacerbato se le persone avevano sperimentato sia conflitti che difficoltà finanziarie durante l'infanzia.

Vivere una grave tensione finanziaria durante l'infanzia può significare uno stress cronico e incontrollabile. Questo modello di stress nel corpo di un bambino può diventare un ostacolo per uno sviluppo sano e un apprendimento efficace in seguito. La tensione finanziaria può significare che a un bambino mancheranno i beni di prima necessità come cibo, vestiti e libri di scuola. E significa che i bambini hanno maggiori probabilità di crescere in quartieri poveri e insicuri.

La ricerca mostra inoltre che questo livello di stress può inibire la capacità di una persona di prendere decisioni, il che può avere implicazioni a lungo termine. Inoltre, rende meno probabile che una persona ottenga risultati positivi più tardi nella vita.

Lo stress finanziario può influenzare direttamente i sistemi biologici e fisiologici che sono importanti per rimanere in buona salute in età adulta. E questi cambiamenti possono persistere anche se una persona sfugge allo svantaggio in seguito, il che a sua volta può compromettere la sua salute e il suo comportamento in età adulta.

Crescere in un ambiente caratterizzato da gravi conflitti quindi può anche avere un forte impatto sullo sviluppo psicologico e neurologico. Uno dei motivi è che uno schema di stress imprevedibile, incontrollabile e cronico crea un sistema di risposta allo stress iperattivo che innesca prontamente una persona in stato di allerta o di aggressività. Nel complesso, dunque, limita la capacità di una persona di regolare le emozioni e il comportamento.

Tali esperienze, che condizionano negativamente lo sviluppo psichico del bambino, predispongono le persone, una volta diventate adulte, a stili di vita malsani come l'abuso di sostanze stupefacenti o addirittura a mangiare in maniera incontrollata, arrivando a dei veri e propri disturbi dell'alimentazione. Inoltre queste situazioni difficili vissute durante l'infanzia compromettono il sistema nervoso immunitario, metabolico e autonomo, il che significa che ha un effetto diretto, biologico e duraturo sulla capacità di una persona di rimanere in buona salute.

Nello studio è stato scoperto che essere esposti a tensioni finanziarie o conflitti durante l'infanzia è associato a un aumento del rischio per una vasta gamma di problemi di salute e sociali nell'età adulta.

In termini di salute generale, lo studio rivela che le persone che crescono in tali ambienti sono maggiormente a rischio di cancro, obesità o di essere ostacolate da problemi di salute fisica, come malattie cardiovascolari, problemi respiratori, dolori fisici, insieme a problemi di stomaco o digestivi.