Cotral ha investito 350mila euro per restituire funzionalità e sicurezza allo snodo di scambio di Velletri, inaugurato a marzo. Il Presidente Manolo Cipolla: “La stazione di Velletri è un punto strategico per la mobilità del territorio, e il nostro impegno è quello di migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini”.



Manolo Cipolla all’inaugurazione del nodo di scambio di Velletri

È stato inaugurato lo scorso 26 marzo il nuovo nodo di scambio di Velletri, in provincia di Roma. L’infrastruttura, per anni lasciata in uno stato di degrado, è stata riqualificata grazie a un investimento di 350mila euro da parte di Cotral, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico nel Lazio che ora potrà parcheggiare i propri bus in un hub moderno e funzionale. I lavori, cominciati a settembre 2024, hanno visto il restauro completo dell’infrastruttura, con la ristrutturazione della facciata e la sostituzione di vetrate e pensiline. Panchine interne ed esterne fanno parte del nuovo arredo urbano, mentre un moderno sistema di videosorveglianza attivo 24/7 monitora l’area, rendendo l’esperienza degli utenti più piacevole e sicura. Seguiranno ulteriori interventi con l’installazione di nuovi tornelli per il tunnel pedonale che collega il nodo con la vicina stazione ferroviaria. A supportare l’orientamento dei viaggiatori, anche un nuovo sistema di infomobilità, dotato di pannelli digitali e una segnaletica nuova di zecca. Riorganizzati, infine, gli spazi interni, con la creazione di uffici per il personale di Cotral e una sala dedicata ad autisti e controllori. All’inaugurazione erano presenti l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il Presidente di Cotral Manolo Cipolla e il sindaco di Velletri Ascanio Cascella.

Manolo Cipolla: un nodo di scambio moderno, sicuro e accessibile

“Con questo intervento vogliamo garantire ai pendolari un nodo di scambio moderno, sicuro e accessibile in un’ottica di efficienza intermodale. La stazione di Velletri è un punto strategico per la mobilità del territorio, e il nostro impegno è quello di migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini”, così Manolo Cipolla ha commentato l’inaugurazione dell’hub. Il Presidente di Cotral ha poi proseguito ringraziando “la Regione Lazio e il Comune di Velletri per la collaborazione in questo importante progetto, che rappresenta un modello di sinergia tra enti per il bene della collettività”. Come evidenziato dall’assessore alla Mobilità e Trasporti, il nodo di Velletri è un punto nevralgico per migliaia di pendolari che, grazie a questo intervento, potranno finalmente usufruire di nuovi servizi in un contesto adeguato. “A distanza di 20 anni – ha aggiunto l’assessore al Bilancio – riqualifichiamo questa infrastruttura straordinariamente importante per i cittadini della zona. Un'opera attesa da molto tempo che rimette a nuovo un’opera pubblica strategica per il Comune”. Oltre a installare percorsi tattili integrati nella pavimentazione per migliorare l’accessibilità di ciechi e ipovedenti, è stata potenziata l’illuminazione notturna al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle ore serali.