Andrea Pellegrino, chef originario di Campobello di Mazara (Trapani), ha trionfato al Campionato Italiano di Cous Cous Conad, svoltosi nell’ambito del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. L'unico siciliano in gara ha conquistato la giuria con una ricetta innovativa di cous cous dolce, intitolata "Rapsodia di cous cous".

La competizione, che celebra l'integrazione culturale e culinaria, ha visto la partecipazione di diversi chef di tutta Italia. La giuria, presieduta dalla giornalista Giusi Battaglia e composta da esperti del settore come Roberta Garibaldi e Fulvio Marino, ha premiato Pellegrino per la sua creatività e abilità nel bilanciare ingredienti come caviale di lampone, salsa liquida al mango, streusel al pistacchio, mousse al cioccolato bianco salata e gelsomino.

_"Per me il cous cous rappresenta l’unione e la cultura dei popoli,"_ ha dichiarato Pellegrino, sottolineando come la sua ricetta sia ispirata ai sapori di diverse culture.

Pellegrino, insieme ad Antonino Ingargiola di Mazara del Vallo, rappresenterà l'Italia al Campionato del Mondo di Cous Cous, che si terrà il 26 settembre.

Premi speciali e chef emergenti

Nel corso del festival sono stati assegnati anche altri premi speciali. Claudio Di Dio di Gallarate (Varese) ha ricevuto il Premio UniCredit per la sostenibilità, grazie alla sua ricetta “Cous cous ortocentrico 100% vegetale”, che ha colpito per l'approccio ecocompatibile. Alessio Campochiaro, di Carrara, ha invece conquistato il Premio Bia per l’innovazione nell’uso del cous cous.

Tra le giovani promesse della cucina italiana, Elisabetta Zaccariello dell’Istituto alberghiero Savioli di Riccione è stata nominata miglior chef emergente. La sua ricetta, "Road to San Vito Lo Capo", ha combinato ingredienti tipici di Sicilia ed Emilia Romagna, risultando in un piatto innovativo e gustoso. Zaccariello ha battuto la concorrenza di altre talentuose studentesse, aggiudicandosi il titolo nel contest "Next Generation Student Contest Conad".

Il programma continua

Il Cous Cous Fest non si ferma qui. Oltre ai numerosi cooking show e incontri, oggi si esibiranno i Ricchi e Poveri con un concerto gratuito. Domani, il pubblico potrà assistere a nuove esibizioni culinarie, tra cui quella dello chef Francesco Aquila, che preparerà un "Sicilian cous cous burger". Il festival si concluderà con la performance dei Disco Club Paradiso, la band rivelazione di X Factor Italia 2022.

Calogero La Vecchia