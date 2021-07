Dopo un anno e mezzo di crisi sanitaria, i Testimoni di Geova continuano a professare la loro fede nonostante le limitazioni imposte ai luoghi di culto. Come? Utilizzando la tecnologia. Tutte le riunioni sono state spostate in videoconferenza, così come il loro annuale congresso mondiale del 2021 "Potenti grazie alla fede". Il congresso è diviso in sessioni, ed è scaricabile gratuitamente dal loro sito jw.org.

Ma chi sono i Testimoni di Geova? Nonostante le incessanti accuse divulgate dal governo russo, che li definisce "terroristi", i Testimoni di Geova sono persone di diverse estrazioni sociali, nazionalità e culture che basano il loro stile di vita sugli insegnamenti della Bibbia. Ritengono che "Geova" sia il nome proprio di Dio, ricavato dal tetragramma biblico YHWH (Yahweh), presente nei Testi Sacri originali così come in molti altri reperti storici e archeologici, comprese decorazioni interne ed esterne di cattedrali e chiese. I Testimoni di Geova sono cristiani, perché riconoscono Gesù Cristo come modello di vita e Figlio di Dio.

A livello mondiale attualmente si contano più di 8.500.000 di fedeli, provenienti da più di 230 paesi diversi. In Italia la loro comunità conta circa mezzo milione di persone. La crescita del numero di fedeli è molto elevata; si parla infatti di oltre 300.000 persone ogni anno. Una cosa sorprendente dei Testimoni di Geova, è che si considerano come una vera e propria famiglia mondiale. Non ci sono barriere razziali, politiche, culturali o nazionalistiche. Ogni persona considera le altre come veri fratelli e sorelle, e si basano i rapporti sulla pace e il rispetto.

Certamente, come per qualsiasi altra religione non mancano i detrattori e i critici, che li accusano di plagiare la mente delle persone e di rovinargli la vita. Ma pensandoci bene, non è esattamente quello che oggi fa costantemente il sistema politico, commerciale e mediatico con le nostre menti? E con quali risultati? Se i Testimoni di Geova dal loro "plagio" ottengono rispetto per gli altri, pace e armonia in tutto il mondo, viene da chiedersi se si può davvero definire tale.

È innegabile infatti come col passare degli anni la società in cui viviamo sia sempre più orientata alla rabbia e alla frustrazione, spesso legate alla crescita costante dei problemi e all'incapacità di risolverli. La religione spesso ricopre un ruolo puramente marginale nella mente delle persone, deluse dal passato della stessa e dalle agghiaccianti scoperte che di frequente portano alla luce violenza, abusi e sfruttamento.

Ma come l'intelligenza insegna nelle menti dei più consapevoli, non si può fare di tutta l'erba un fascio. L'unica vera certezza matematica in materia di religione sono i risultati prodotti nel tempo, e in questo bisogna riconoscere e lodare i Testimoni di Geova come un modello di pace e unità che ha saputo abbattere barriere oggi più persistenti che mai.

Con questo articolo ovviamente non si vuole giudicare nessuno, ma piuttosto dare un'opinione obiettiva basata sui fatti. Per informazioni più precise si consiglia di visitare il sito internet ufficiale dei Testimoni "jw.org", dove loro stessi risponderanno alle vostre domande.