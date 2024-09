“Il Salotto del Cinema” è in trepidante attesa di vivere momenti unici a ritmo del sound dello strepitoso dj Enrico Berton, in arte conosciuto con il nome di House Device, che accompagnerà le giornate dell’hospitality e farà brillare la notte dei party. House Device è un nome che risuona tra le consolle internazionali della musica house, techno ed elettronica: vibrazioni e frequenze ispirano la passione di Enrico e la sua creatività, portando alla luce divertimento e piacere. Enrico ha amato la musica fin da piccolo, ascoltando vari generi, da Christopher Cross a Elton Jhon, Pink Floyd, Emmerson, Lake & Palmer, Weather Report e molti altri.

Per il DJ la musica, la produzione e l’ascolto sono sempre stati il suo “porto sicuro”. La sua energia irrompe dalle mura di casa e approda dapprima nelle sale da ballo della sua zona, fino alle collaborazioni con diverse radio. Le tante esperienze permettono ad Enrico di intraprendere la sua escalation musicale ed il successo oltre oceano arriva in poco tempo. Gli inviti nei clubbing sono stati molteplici: con immensa soddisfazione vanta la sua partecipazione al WMC di Miami (USA), all’ADE di Amsterdam e nelle discoteche più famose dell’isola di Ibiza e della vita notturna di Berlino, suonando a fianco di icone musicali come Louie Vega, Terry Hunter, Robert Owens, Rocco, Hanna Hais, Todd Terry e Yass.

Aspettiamoci un dj set che scorrerà nelle vene, a cui sarà impossibile resistere. Il movimento del corpo e il benessere dell’anima saranno i ricordi che assoceremo al sound di House Device. Il DJ si proclama pronto a creare connessioni profonde con il pubblico, grazie alla musica ed al suo potere di unire, divertire e soprattutto far sognare. Ed è per questo che nell’esclusiva Location del “Il Salotto delle Celebrità”, durante uno dei periodi più glamour e magici di cui Venezia è protagonista, House Device intratterrà ospiti, imprenditori, Vip e Celebrities. Chiudiamo gli occhi e attendiamo questo incredibile sogno, facciamoci trasportare dalle frequenze della consolle senza paura e senza timori.

Seguite House Device e fatevi trascinare nella sua musica

