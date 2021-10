Il #Costez di Telgate (BG) è tornato a far divertire i giovani di Bergamo, Franciacorta, valli e non solo già a luglio 2021. Oggi che, in autunno 2021, in sicurezza (Green Pass e 50% di capienza al chiuso, 75% all'aperto) si può finalmente di nuovo ballare, i party si susseguono ogni weekend e prefestivi. Due sale, Inside ed Outside, Gold Room e Green Room, due aree musicali, show che si fanno ricordare, grande musica tutta da ballare, con gli amici di sempre.

Mentre si aspetta Halloween 2021, il 31 ottobre, il weekend di venerdì 22 e sabato 23 ottobre è pieno di musica e divertimento. Il 22/10 ecco l'evento Midnite, con in console Steven Nicola e Luca Lazza. Alla voce, sul palco, invece c'è Aryfashion, che con la sua energia e la sua capacità di far emozionare il pubblico sa sempre fare la differenza. Speaker di Radio Wow, classe 1986, è una delle voci più conosciute e richieste nelle discoteche, nei club, negli show e negli eventi fieristici e privati di tutta Italia. Aryfashion è il soprannome che le dettero per gioco alle scuole, ovviamente perché si interessava di moda e spettacolo, quello che è diventato il suo mondo professionale...

Sabato 23 ottobre il party è Future Club e in console il cast, nelle diverse sale, è decisamente all'altezza della situazione: Dr.Space, Luca Belotti, Nicola Zilioli, Andrea Grasselli e Mapez.

Lo staff del #Costez di Telgate (BG) presenta così la nuova stagione: "Scusate, ma siamo rimasti bloccati in un viaggio nel tempo... Ora, per fortuna, siamo tornati. Riprendiamo a fare lo show da dove eravamo rimasti, al #Costez di Telgate (BG). Ci vediamo lì, carichi e felici!". Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Il locale è aperto da mezzanotte alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi... ed è appena conclusa la ricerca di nuovo personale, dedicata a chi ha voglia di lavorare divertendosi.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.

#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink, dalle 23 alle 4

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/