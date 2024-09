Luciano Spalletti voleva a tutti i costi ripartire dalla Nations League per voltare pagina e cancellare la delusione di Euro 2024. L'occasione il match di questa sera contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi. Dopo “l'estate bruttissima”, il ct azzurro aveva deciso di cambiare volto alla nazionale con la promozione di giovani emergenti.

Di fronte una Francia altrettanto rinnovata, guidata in avanti sempre dal solito Mbappé. In palio tre punti già importanti, visto che questa edizione della Nations League designerà poi le teste di serie per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Francesi, da non dimenticare, già vincitori del torneo nel 2021 e candidati al bis, insieme ai neo campioni d'Europa della Spagna. Gol choc di Barcola, che sfrutta una svista di Di Lorenzo, dopo 14 secondi dall'inizio del primo tempo, ma gli azzurri riescono a reagire e al 30' Dimarco trova il pareggio. L'Italia riesce progressivamente a migliorare dopo aver sofferto nella prima parte di gara.

La seconda frazione inizia con un'iniezione di fiducia azzurra e arriva il gol del vantaggio con Frattesi al 50' e il tris di Raspadori al 74'. Un grande secondo tempo per gli uomini di Spalletti. Una grande risposta dell'Italia che vince per 3-1. Prossima sfida lunedì 9 settembre contro Israele, in Ungheria.

Il commento a caldo di Luciano Spalletti ai microfoni di Rai Sport dopo la grande vittoria contro la Francia: "Tutti hanno reagito subito dando tranquillità alla squadra, per poi fare la partita che dovevamo fare: doppiamente bravi. C'è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio, era importante stare in campo da squadra aldilà dell'infortunio", e sottolinea "abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo, sono tutti più freschi e siamo stati fortunati nel trovare giovani che vogliono far vedere il loro livello perché la passione è sempre la chiave di qualsiasi successo. Cosa è cambiato dagli Europei? La condizione fisica non è quella del finale di campionato, sono più freschi, stanno facendo un lavoro tutti in maniera corretta, siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che sono vogliosi di far vedere il loro livello".