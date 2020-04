Il 6 aprile è di 3.599 il numero dei nuovi contagiati da Covid-19, era dal 17 marzo che quel dato non scendeva sotto i 4mila. Dopo la stabilizzazione del contagio che la scorsa settimana faceva registrare giornalmente tra le 4mila e le 5mila nuove persone tra coloro che avevano contratto la Covid-19, il dato odierno risulta in sensibile diminuzione.

È di 132.547 il totale dei contagiati, mentre sono 93.187 le persone che risultano positive. Le persone guarite sono 22.837.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, quelli in terapia intensiva 3.898, mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare.

Il totale dei deceduti è però arrivato a 16.523, a causa dei 636 comunicati quest'oggi. Ieri le persone morte con coronavirus erano state 525.

Il capo della Protezione civile Borrelli ha ricordato anche che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro.

Lunedì, l'ufficio stampa del gruppo Tod's ha reso noto che La famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, ha donato la somma di 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario deceduto nella lotta al Covid-19: «Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi. L'amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione civile che ringraziamo per l'immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella lotta al virus. Il fondo si chiamerà "Sempre con Voi" e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione civile (IBAN IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432)».