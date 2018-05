Toh, rieccolo! Berlusconi è riabilitato e di nuovo candidabile

Gianni Cicchetti: C'è solo un presidente!!! un presidente!!! un presidente!!! E ora ridiamo al mondo quello che il mondo vuole dall'Italia! Silvio PRESIDENTE DEL CONSOGLIO! Sono passati 7 anni, ma se giri il mondo tutti pensano che Berlusconi è sempre il capo del governo italiano, l'unico che ha dato lustro dopo Mussolini al governo italiano in 75 anni di republica.

Jenny Scarinci: Tutto un complotto all epoca..xke se no lui sarebbe stato ancora al potere..l'unico modo x "eliminarlo" era giocare sporco inventandosi un complotto. Intanto gli anni sono passati e purtroppo l'unico neo del nostro grande Silvio.

Sara Padella: La storia ha ridato ad un uomo ingiustamente infangato la riabilitazione che meritava, quella stessa storia che lo consacrerà nei libri di storia come un vero statista che, nonostante i tanti malpensanti invidiosi e rancorosi abbiano cercato di farlo passare x il " male assoluto"dovranno invece mangiarsi le pagine che resteranno sempre lì davanti agli occhi di chi senza pregiudizi vorrà d' ora innanzi leggere... Sempre lunga vita al Presidente Berlusconi, l' unico che si sia battuto x difendere questa nostra patria pagando di persona con la sua estromissione dalla scena politica... Oggi è un bel giorno x noi popolo di Forza ITALIA e x la democrazia in questo paese.



Quelli sopra riportati sono i commenti social di alcuni sostenitori di Silvio Berlusconi dopo aver appreso la notizia che il leader di Forza Italia ha ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di sorveglianza, con la conseguente cancellazione degli effetti della condanna ricevuta per esser stato ritenuto colpevole del reato di frode fiscale nel processo per i diritti tv Mediaset, in seguito all’istanza presentata a marzo, dopo che erano trascorsi tre anni dall’espiazione della pena.

La conseguenza pratica di tutto ciò è che, a partire da oggi, Silvio Berlusconi può essere eletto alla Camera o al Senato, persino presidente della Repubblica... perché no?



Quali possano essere le conseguenze sulla situazione politica attuale è presto per dirlo: potrebbe infatti renderla ancora più instabile, con Forza Italia che adesso avrebbe tutto l'interesse ad andare di nuovo alle urne, o al contrario ancora più solida, con la Lega che a questo punto, per evitare una consultazione elettorale dove l'emotività pro Silvio potrebbe essere un traino per Forza Italia, accetterà ben volentieri qualsiasi accordo con i 5 Stelle.



Comunque sia, che questa "novità" avrà delle conseguenze politiche, anche nell'immediato, lo dimostra il commento di Maurizio Gasparri:

Interpreto come un segnale il fatto che questa decisione arrivi proprio in queste ore. #Berlusconi c’è. C’è sempre stato. E nella prospettiva sarà il riferimento essenziale per le affermazioni del centrodestra. Siamo in campo, con lui, con la lealtà e la coerenza di sempre. — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) May 12, 2018



Infine, una considerazione di fatto, per quanto riguarda Berlusconi. Da tutte le vicende in cui lui è stato coinvolto - finanziamenti a Craxi, rapporti con la mafia, compravendita di parlamentari, vicenda olgettine e chi più ne ha più ne metta... - alla fine, in un modo o nell'altro, Berlusconi ne è sempre venuto fuori senza pagar dazio o pagandolo in modo risibile.

Al contrario, tutti quelli che ne hanno favorito l'ascesa - come ad esempio Previti o Dell'Utri - o hanno cercato di scalzarlo dal potere - come ad esempio Fini e Alfano - in un modo o nell'altro, ci hanno invece rimesso le penne. Sempre.

I molti che volteggiano intorno a Silvio sono avvertiti...