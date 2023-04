Dopo la presenza all’Expo Dubai2020 con Beauty in the Beauty e il tour in Asia, GDO - Gruppo Danza Oggi continua a danzare Paesaggi, Radici e Comunità nel borgo marchigiano eletto nel 2007 borgo più bello d’Italia

Aspettando il Festival di Danza Urbana, in occasione della Giornata Mondiale della Danza 2023, si danza tra le vie e le piazze di Corinaldo (AN) il 28, 29 e 30 aprile

Per la Giornata Mondiale della Danza 29 aprile 2023, il GDO Gruppo Danza Oggi - membro del Consiglio Internazionale della Danza e official partner UNESCO - torna con una staffetta di tre giorni di danza in uno dei borghi eletti più belli d’Italia, Corinaldo (AN), nelle Marche.

Dal 28 al 30 aprile - con un’anteprima il 25 aprile in occasione della storica Festa dei Folli - GDO porterà sul palco a cielo aperto del comune marchigiano e sul palcoscenico dello storico Teatro Goldoni una serie di eventi danzanti, proseguimento ideale di quel progetto partito nel 2022 dall’Expo Dubai, abitando piazze, strade, teatri e sale comunali con performance ed happening.

Dopo il ‘viaggio virtuale’ di Corinaldo realizzato all’EXPO Dubai 2020 nella “Settimana delle Marche: Land of Excellence" grazie al progetto Beauty in the Beauty del Gruppo Danza Oggi, il focus torna così nella comunità e nella bellezza del suo territorio per celebrare il World Dance Day 2023 con la tripla presenza delle Compagnie GDO/UDA, Mandala Dance Company e Naturalis Labor, gli artisti Maria Olga Palliani&Nicola Migliorati e le incursioni teatrali ideate da Alessandro Moscatelli e Patrizia Salvatori, che con musica danza e poesia connettono emozioni e comunità

Il Borgo di Corinaldo, con le sue facciate, le scalinate, il Teatro Goldoni, la Sala consiliare del Comune, si trasformerà così in palcoscenico d’eccezione con la complicità di artisti, docenti, compagnie e i danzatori che saranno i protagonisti insieme alla comunità, bambini, giovani, amatori e pubblico, tutti coinvolti in un evento dal vivo danzato all’aria aperta.

“Un Evento coinvolgente che unisce la bellezza dei luoghi storici e antichi di Corinaldo a partire dalle Mura che con il loro caldo abbraccio circondano vicoli piazzette scale, al paesaggio, che nutre l’anima, generando emozioni grazie al linguaggio della danza che più di ogni altra arte celebra il corpo nelle suggestioni che la sua espressività regala” spiega la direttrice artistica Patrizia Salvatori.

Pubblico e comunità di ogni età, appassionati, allievi, amatoriali, curiosi potranno immergersi in tante creatività e modalità espressive, per apprezzare questo speciale momento che fa ritrovare o incontrare nell’incanto dell’esperienza creativa, persone ed emozioni, leggerezza e profondità, aspettando il Festival di Danza Urbana che quest’anno si svolgerà eccezionalmente a luglio.

Si parte il 28 aprile alle ore 19.30 con l’opening sulla Facciata del Ma Hotel. Le immagini di Beauty in the Beauty, il filmato immersivo in cui la danza unisce Borghi ed Eccellenze di prodotti ed artigianato, nel progetto presentato dal Gruppo Danza Oggi a DUBAI EXPO 2020 verranno proiettate sul palazzo e accompagneranno la presentazione dell’evento a cura di Alessandro Moscatelli e Patrizia Salvatori. La proiezione si svolgerà anche al Cinema Gabbiano di Senigallia dove l’incursione danzata del performer Nicola Migliorati precederà il film Cuban Dancer del regista Roberto Solinas, uscito il 29 aprile 2021 e programmato al d’essai proprio per accendere i riflettori sulla Danza.

Si prosegue il 29 Aprile 2023 in occasione della Giornata Mondiale della Danza.

Si parte da Largo X Agosto alle 16.30 con Beatrice Guerri e Gruppo Nuovo Spazio Studio Danza Jesi, accompagnati dagli Artisti della Banda Città di Corinaldo in performance condivisa con l’artista Nicola Migliorati. Alle 17.30 sarà il momento di Debora Formica e Gruppo Proskating seguito dalla interessante Compagnia Naturalis Labor, mentre alle 18.30 saliranno sul palco Arianna Fratesi e Gruppo My Dance seguiti dall’innovativa GDO/UDA Company che insieme al Gruppo Storico Corinaldo Combusta Revixi interagiranno a passo di danza e rulli di tamburi.

La Giornata Mondiale della Danza si chiude poi al Teatro Goldoni alle 21.15 con il Concerto performativo della Banda Città di Corinaldo in un happening corale che vedrà protagonisti di tutti i danzatori coinvolti, con l’utilizzo dei diversi linguaggi: dalla danza classica, alla contemporanea, fino ad arrivare al travolgente urban.

La staffetta di 3 giorni si conclude con una giornata di formazione il 30 Aprile 2023 al Teatro Goldoni seguito dalla performance di Mandala Dance Company. Dopo il workshop interattivo di danza contemporanea, alle 11.30 presso il Palazzo del Comune di Corinaldo, ci sarà l’incontro performativo moderato da Alessandro Moscatelli con le classi di studenti di danza del territorio dei docenti Arianna Fratesi, Giada Baldini, Beatrice Guerri sul tema della danza come linguaggio universale capace di unire ed integrare anche comunità di lingue diverse. e a seguire la chiusura a cura di Patrizia Salvatori, direttore artistico.

Appuntamento a Corinaldo (AN), dal 28 al 30 aprile con la Giornata Mondiale della Danza.

GDO membro certificato CID official partner UNESCO 17364

Organizzazione: Patrizia Salvatori – Artistic&Managing Director GDO

Promozione&Informazioni: Andreaceleste Pica – [email protected]

Sito istituzionale del Conseil International de la Danse:

http://cid-portal.org/site/index.php

Sito ufficiale Dance Day:

danceday.cid-world.org

Sito GDO: http://www.gruppodanzaoggi.com Biglietteria: Ciaotickets on line e al botteghino