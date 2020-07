"Ora siamo in grado di difenderci di fronte a qualsiasi forma di pressione e minaccia militare da parte di forze imperialiste e ostili. Grazie al nostro affidabile ed efficace deterrente nucleare di autodifesa, non ci sarà più guerra e la sicurezza e il futuro del nostro Paese saranno garantite per sempre".

Questo è quanto ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un - come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA - in un discorso tenuto il 27 luglio per la celebrazione del 67° anniversario della fine della guerra di Corea.

La dichiarazione è giunta in un momento in cui risulta bloccato il dialogo con Washington per convincere Pyongyang ad abbandonare i programmi di sviluppo nucleare e missilistico in cambio di aiuti.

Kim e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono incontrati per la prima volta nel 2018 a Singapore, facendo sperare in una fine negoziata alle minacce nucleari della Corea del Nord. Ma il loro secondo vertice nel 2019, in Vietnam, e i successivi incontri non hanno portato ad alcun risultato.