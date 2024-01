Annunciate le candidature ai Makeup Artists and Hair Stylists Guild Awards, i riconoscimenti con cui il sindacato dei truccatori e degli hair stylist cinematografici e televisivi elegge ogni anno le migliori creazioni professionali della stagione.

I loro verdetti consentono di prevedere i favoriti agli Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura.

Tra i candidati di quest’anno spicca Guardians of the Galaxy Vol. 3 (4 nominations) che però è stato escluso dalla short-list dei semifinalisti per gli Oscar. A quota 3 nominations poi troviamo il favorito di quest’anno Maestro e con 2 Povere Creature.