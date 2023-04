Negli ultimi anni sta prendendo piede una nuova tendenza nel turismo, soprattutto in quello estivo: le vacanze di gruppo, in affitto, presso grandi case, ville o agriturismi. Gruppi di amici, famiglie allargate, comitive organizzate scelgono di trascorrere le vacanze tutti insieme sotto lo stesso tetto, condividendo momenti e spese. Un trend che sta dando un forte impulso all’economia del settore, creando nuove opportunità di guadagno per i proprietari delle strutture e per tutta l’indotto.

Secondo recenti analisi, il fatturato derivante da questa forma di turismo in Italia è aumentato del 30% negli ultimi 5 anni. Sono soprattutto i siti specializzati nell’affitto di alloggi e case vacanze ad aver intercettato questa domanda, mettendo in contatto diretto viaggiatori e proprietari. Per gli affittuari si tratta di un’opportunità interessante per ottenere prezzi di affitto più alti, specialmente nelle destinazioni più richieste. Chi possiede una casa vacanza con 5-6 camere da letto o una villa può infatti ospitare un intero gruppo di 10-15 persone e affittare l’intera struttura anziché le singole camere.

I vantaggi non sono solo economici ma anche sociali. Questa forma di vacanza condivisa tra amici o in famiglia permette di rafforzare i legami, con la possibilità di trascorrere molto tempo insieme senza limitazioni di spazi. E il risparmio sui costi, grazie alla condivisione delle spese, rende queste vacanze accessibili anche a chi ha un budget più contenuto.

L’indotto turistico ne trae ugualmente beneficio. I gruppi in vacanza insieme hanno bisogno di affittare più auto, prenotare escursioni per tutti, frequentare ristoranti che possano accogliere l’intera comitiva e acquistare generi alimentari in maggiori quantità. Tutto ciò fornisce un importante stimolo all’economia locale.

Il turismo residenziale di gruppo, in conclusione, rappresenta una tendenza destinata a crescere ulteriormente in futuro, portando benefici economici e vantaggi sociali. Per molte destinazioni turistiche può diventare un’importante fonte di reddito e di destagionalizzazione dei flussi. Strutture ricettive, tour operator e tutta l’industria dell’ospitalità farebbero bene a intercettare e soddisfare al meglio questo fenomeno, per avere un ruolo da protagonisti in questo nuovo mercato in espansione.

Con il contributo di Villetta Croma