Ancora una volta la manovra finanziaria si rivela debole contro l'evasione fiscale. Tante parole e pochi fatti. Perché gli evasori sono tanti, e votano.

L’evasione fiscale non è una furbizia, ma un furto. Ed il furto non è ai danni dello Stato, ma del cittadino. Chi evade il fisco rende la vita più difficile e costosa ai genitori, ai parenti, agli amici, ai colleghi di lavoro. Perché i soldi sottratti illecitamente al fisco sono soldi sottratti ai servizi ed alle funzioni che lo Stato deve svolgere per conto dei cittadini.

Chi è contro la limitazione dell’uso del contante è un evasore fiscale. Si nasconde dietro scuse risibili e personali, ma la verità è che è un evasore fiscale e un mondo fatto di soli pagamenti elettronici lo costringerebbe a pagare le tasse.

Visto che il ‘nero‘ è strettamente legato all’uso del contante, il contante deve essere abolito.

Chi paga regolarmente le tasse non ha paura di usare carte di credito e bancomat, o altri sistemi di pagamento digitale. Usare le carte è semplice e sicuro.