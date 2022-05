Dopo il successo dell'opening del 21 maggio, al Bolgia Garden Room, il giardino elettronico del Bolgia di Bergamo, il 28 maggio 2022 arriva un altro artista d'eccezione: Leon.



Italiano di nazionalità e ormai cittadino del mondo dell'elettronica, Leon è un top dj internazionale. Il suo sound, un mix decisamente personale di house, electro e techno, funziona da 15 anni. E le sue release, ad esempio quelle che pubblica sulla sua nuova label Futura, oppure su Cocoon, 8Bit, Hot Creations o Crosstown Rebels, sono da tempo un riferimento internazionale che fa ballare il mondo.



Ad esempio, Leon, a Londra è di casa al Fabric e al Warehouse, mentre il suo sound è fin dal 2012 una delle colonne portanti di Music On, la one night creata da Marco Carola che fa scatenare da tempo Ibiza, Miami e non solo. Poche ore dopo il suo dj set al Bolgia, previsto per sabato 28 maggio, il 4 giugno, eccolo a far scatenare, l'Unum Festival in Albania. E non è tutto: a Tulum, in Messico, eccolo al Mia Beach, mentre a Barcellona suona al City Hall...



Per Leon, quando si tratta di party, ciò che conta sono la musica, la libertà d'espressione, la voglia di stare insieme... ed ecco perché il party al Bolgia Summer Garden, a Bergamo, il 28 maggio è già molto atteso.



Con Leon nel Summer Garden del Bolgia di Bergamo il 28 maggio suonano Wilder, MuDdler e Natan Ants. In Indoor Room invece suonano Club Panic, Edoardo Furia, Mattia Pagliarin, Nicolas Cappucci & Stefano Pirovano, Pietro Lavecchia B2B Darksoul, Silver & Flint. In Lab Room invece si alternano Benjo B2B Enrico Frustoli, Cidos, NI.CK B2B Tazmania, Rojabeat, Shifu B2B Nicole Cavinato, Todarello. Apertura alle 23:30, chiusura alle 6 in tempo per vedere l'alba.



Quello del 28 maggio 2022 con Leon sul palco del Bolgia Summer Gardne di Bergamo è solo l'ennesimo super party che ha scandito una primavera piena di grandi ospiti nel top club sull'A4. Al mixer del Bolgia, nella infinita stagione 2021 - 2022, si sono alternati infatti top dj come Len Faki, Joseph Capriati, Marco Faraone, Ilario Alicante, wAFF, Seth Troxler, Anfisa Letyago, Deborah De Luca…



28/05/2022 Leon @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/leon22/



Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803