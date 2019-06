Al cinema teatro Posillipo di Napoli grande successo per la serata evento firmata La Ribalta e Run Film

Al Cinema Teatro Posillipo di Napoli, martedì 25 novembre si è tenuto un grande evento e spettacolo Vip targato La Ribalta di Marianna De Martino e la RUN FILM di Alessandro e Andrea Cannavale per la chiusura dell'anno accademico e della stagione che ha visto la direzione artistica della poliedrica talent scout Marianna De Martino, manager di successo che dalla scuola di recitazione La Ribalta ha lanciato veri talenti ed oggi attori di fama e richiestissimi come Fabio La Fata e molti altri, e la grande sinergia con il produttore Alessandro Cannavale e suo fratello Andrea Cannavale.

La Run film e La Ribalta sono due grandi realtà nel mondo del cinema e della produzione. Sul palco, diretti dall'abile Francesco Campanile, c'è stato il saggio di fine anno della Ribalta, il primo saggio "PRECARI" e il Secondo "Appunti per Medea".

All'evento sono intervenuti anche personalità, artisti e vip dello spettacolo come l'interior designer di fama mondiale Pietro Del Vaglio, l'attore Nunzio Bellino, il regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, l'attore Ivan Castiglione, l'attore Federico Rossi, e anche il giovane Giampiero De Concilio.

Quest'ultimo è la nuova scommessa vinta della De Martino: giovanissimo, nato tra i banchi della Ribalta, si è già fatto notare a Venezia al cinema col film Un giorno all'improvviso, e presto lo vedremo in nuove produzioni per il piccolo e grande schermo.

Un evento fatto in sinergia e collaborazione tra Marianna De Martino ed Alessandro e Andrea Cannavale legati da stima professionale e amicizia da anni, binomio perfetto che è stato risultato vincente per la riuscita della serata e lo sara' per futuri progetti.