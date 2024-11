Arriva nelle sale italiane solo il 19 e 20 novembre "PISSARRO. IL PADRE DELL’IMPRESSIONISMO", il secondo appuntamento della rassegna Grande Arte al Cinema, diretto da David Bickerstaff. Questo film non è solo un'opportunità per scoprire la vita e l'opera di Camille Pissarro, uno dei più importanti esponenti del movimento impressionista, ma anche un invito a riflettere sull'evoluzione dell'arte e sulla sua capacità di catturare l'essenza del mondo.

Pissarro, nato nel 1830 nelle isole Vergini danesi, si trasferì in Francia dove divenne un pioniere dell’impressionismo, un movimento che ha rivoluzionato la percezione della luce, del colore e della natura. La pellicola di Bickerstaff racconta non solo la sua carriera artistica, ma anche il contesto sociale e culturale del suo tempo, fornendo allo spettatore una visione complessiva delle sfide e delle innovazioni che caratterizzarono la sua vita.

Il documentario svela aneddoti affascinanti e dettagli poco noti sul maestro, mettendo in risalto la sua genialità nel rappresentare il paesaggio e la vita quotidiana. Attraverso interviste con esperti, storici dell’arte e curatori, il film ci guida tra i suoi capolavori, rivelando il processo creativo che ha portato alla realizzazione di opere iconiche come "Il Giardino di Pissarro" e "La raccolta delle mele".

VIDEO

Oltre alle immagini spettacolari delle opere di Pissarro, il film offre un’immersiva esperienza visiva grazie a riprese della natura e dei luoghi che hanno ispirato il pittore. Gli spettatori possono quasi sentire la freschezza dell'aria nei parchi parigini o il calore della luce del sole sui campi, rendendo il tutto un’esperienza viscerale che va oltre la mera contemplazione.

Uno degli aspetti più interessanti della vita di Pissarro è il suo legame con altri membri del gruppo impressionista, come Monet e Cézanne. Si esplorano le sue influenze reciproche e le interazioni personali, creando un mosaico complesso di relazioni artistiche che hanno segnato un’epoca. La collaborazione e il dibattito intellettuale tra questi artisti sono stati fondamentali per la nascita di un nuovo linguaggio estetico.

Durante le serate del 19 e 20 novembre, i cinefili e gli amanti dell’arte potranno vivere un'esperienza unica. Le sale si trasformeranno in veri e propri musei temporanei, con opere d'arte proiettate in alta definizione, accompagnate da commenti e analisi che arricchiranno la comprensione di ciò che si sta osservando. È un evento da non perdere per chi desidera approfondire la propria conoscenza sull’impressionismo e sulla figura centrale di Pissarro.

Questo film è molto più di una semplice biografia. È un invito a comprendere l’importanza di Pissarro non solo in quanto artista, ma anche come influente pensatore che ha contribuito a definire l’estetica moderna. In un’epoca in cui il mondo è sempre più digitalizzato e le forme d’arte si stanno evolvendo, riscoprire le radici di movimenti come l’impressionismo è cruciale per apprezzare la bellezza e la profondità della cultura visiva che ci circonda.

Non perdete l’opportunità di assistere a questo straordinario tributo a Camille Pissarro. Prenotate i vostri biglietti e preparatevi ad essere trasportati in un mondo di colori, luci e emozioni che solo l’arte riesce a evocare. Vi aspettiamo nelle sale il 19 e 20 novembre per celebrare insieme il genio di uno dei padri fondatori dell’impressionismo!

LA GRANDE ARTE AL CINEMA AUTUNNO 2024 NEXO DIGITAL

22 e 23 ottobre

NATIONAL GALLERY 200

19 e 20 novembre

PISSARRO. IL PADRE DELL’IMPRESSIONISMO

Tutti i titoli della Grande Arte al Cinema possono essere richiesti anche per speciali matinée al cinema dedicate alle scuole.

Per prenotazioni: [email protected], tel 02 805 1633

*_©Angelo Antonio Messina