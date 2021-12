Tutto come previsto nei primi due incontri della penultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A 2021-2022.

All'Olimpico la Lazio ha superato facilmente il Genoa per 3-1: era da più di un mese che la squadra di Sarri non vinceva in casa. La prima rete arriva al 36' grazie a Pedro su assist di Felipe Anderson. Le altre due reti per i biancocelesti arrivano al 75' con un colpo di testa di Acerbi su calcio d'angolo e all'81' con Zaccagni, in entrambi i casi su assist di Luis Alberto.

Il gol della bandiera per l'undici di Shevchenko è di Melegoni, all'86', al suo primo centro in Serie A.

In serata, in trasferta all'Arechi, l'Inter batte 5-0 la Saelernitana e consolida i primato in classifica. salendo a 43 punti e allungando anche l'imbattibilità di Handanovic a 5 partite.

Cinque i marcatori dell'Inter. Nel primo tempo Perisic (di testa su angolo) e Dumfries (tiro sotto la traversa); nella ripresa Sanchez (diagonale su assist di Calhanoglu), Martinez (girata di prima da centro area) e Gagliardini (su palla vagante in area).



Per quanto riguarda la classifica, mentre dell'Inter abbiamo detto, Salernitana e Genoa rimangono ferme rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto, invece la Lazio sale a 28 punti agganciando Roma e Juventus che hanno una partita in meno.