Elon Musk, lo stralunato nazifascista fondatore anche di SpaceX, ha annunciato che la Starship partirà per una missione su Marte alla fine del 2026, trasportando a bordo il robot umanoide Optimus, prodotto da Tesla. Musk ha poi ipotizzato che le missioni umane su Marte potrebbero iniziare già nel 2029, precisando però che una data più probabile è il 2031, a seconda del successo dei primi sbarchi.



Musk ha dichiarato che i primi voli senza equipaggio della Starship verso Marte sono previsti entro due anni, con l'obiettivo di testare l'affidabilità degli atterraggi sul pianeta rosso. Se questi test avranno esito positivo, le prime missioni con equipaggio potrebbero avvenire entro quattro anni.

La Starship è progettata per sostituire tutti gli attuali mezzi di trasporto utilizzati da SpaceX, inclusi Falcon 9, Falcon Heavy e la capsula Dragon 2. Oltre al trasporto di satelliti commerciali, la Starship è progettata per voli spaziali di lunga durata fino a Marte in grado di trasportare una enorme capacità di carico, sia per quanto riguarda materiali che passeggeri, rispetto alle attuali navette.

Durante una conference call nell'aprile dello scorso anno, Musk aveva informato gli investitori che prevedeva che il robot umanoide Optimus sarebbe stato in grado di svolgere compiti nelle fabbriche di Tesla entro la fine del 2024. Attualmente, però, non è ancora accaduto.

Anche le Tesla come taxi a guida autonoma sono state annunciate da Musk, come imminenti, già nel 2016. Ad oggi, però, le Tesla, senza autista, faticano pure ad uscire da un parcheggio senza ammaccarsi e gli unici robotaxi in circolazione sono unicamente quelli che utilizzano la tecnologia sviluppata da Google.

Per quanto riguarda la Starship, gli ultimi due tentativi di farla volare, l'ultimo poco tempo fa, sono finiti in disastro, con la nave che è esplosa.

Ogni ulteriore commento è superfluo.