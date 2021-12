The Cryptonomist, il famoso giornale di criptovalute svizzero, diretto da Amelia Tomasicchio, sta lanciando la sua serie di NFT dedicata a Cryppo, il primo ippopotamo cryptonomus, che è anche la mascotte della rivista da anni. La vendita pubblica inizierà il 21 dicembre alle 18:00 CET su OpenSea.

Cryppo è un ippopotamo avventuroso che è sopravvissuto ai cambiamenti significativi del mondo crypto fin dalla grande eruzione del vulcano Nakamoto che ha dato vita alle grandi conquiste e battaglie dell’era ICO, IEO, e anche al crollo del mercato, KYC, shitcoin e oggi nella sua NFT Valley si trova ad affrontare la più grande sfida degli NFT e metaversi.

Cryppo vuole essere un progetto a lungo termine ed avrà quindi una road map che verrà svelata tra qualche giorno, ma che già si annuncia molto interessante per i sempre più numerosi amanti degli Nft.

La serie è formata da 7.777 NFT generati dall’intelligenza artificiale con oltre 90 tratti 3D molto speciali, il che rende Cryppo pronto per il metaverso. Chissà che questi simpatici ippopotami non possano seguire le orme dei prestigiosi predecessori nel mondo Nft, come le celeberrime ed amatissime scimmie di Bored Apes.

Infatti, grazie a una partnership con The Nemesis, Cryppo avrà immediatamente un proprio meta-mondo, dove i possessori potranno incontrarsi, parlare, giocare, e in edicola trovare l’ultima edizione di The NFT Magazine.

Inoltre, in futuro, come da road map, i titolari avranno anche la possibilità di acquistare terreni e partecipare a un DAO per ricevere token Cryppo.

Infatti, ogni titolare sarà ricompensato e, in futuro, potrà partecipare alle decisioni della DAO per crescere insieme, grazie ai token di governance Cryppo "Cryppo si muove in banchi e ha bisogno di altri crittonomi di ippopotamo. Pertanto, i titolari saranno premiati e potranno partecipare alle decisioni DAO per crescere insieme, grazie ai token di governance di Cryppo", annunciano gli ideatori del progetto

Come progetto realizzato da The Cryptonomist, Cryppo è anche collegato a The Nft Magazine., il primo settimanale in Nft, che alla sua prima uscita a Novembre è andata sold out in poche ore, e i suoi tanti fan sono gia in fervente attesa della seconda uscita prevista il 2 Dicembre. I primi membri di Cryppo saranno i partecipanti al Readers Club, (cioè i possessori di The NFT Magazine). Inoltre, i proprietari delle prime due copertine di The NFT Magazine avranno diritto al lancio gratuito di Cryppo, mentre chi possiede solo una copia della rivista potrà partecipare solo alla whitelist.