Nations League, Carsley inizia bene: la sua Inghilterra batte 2-0 l’Irlanda

Nella prima giornata di Uefa Nations League arriva un successo per l’Inghilterra, che si impone per 2-0 contro l’Irlanda nel Gruppo 2 della Lega B. Il nuovo corso di Lee Carsley parte con il piede giusto, e a decidere la gara sono i due “ex” di giornata Declan Rice e Jack Grealish: il centrocampista dell’Arsenal apre le marcature all’11’, poi l’esterno del Manchester City raddoppia al 26’ proprio su assist dell’ex West Ham.



Francia, furia Maignan nello spogliatoio verso i compagni di squadra

Secondo il quotidiano sportivo francese L’Equipe, Mike Maignan si sarebbe fatto sentire, urlando per alcuni minuti verso i compagni dopo il ko per 3-1 in casa contro l’Italia della sua Francia. A detta del portiere rossonero solo due giocatori della Nazionale azzurra avrebbero potuto giocare titolare in quella francese. Secondo l’Equipe, tutti i suoi compagni sarebbero rimasti in silenzio ad ascoltarlo. E nessuno avrebbe controbattuto.

“Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti – ha poi detto il rossonero, con toni più pacati, in conferenza stampa -. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi”.



Francia-Italia, Deschamps si rammarica: “dopo il gol spenta la luce”

Didier Deschamps ha commentato la sconfitta per 1-3 della nazionale francese contro l’Italia di Luciano Spalletti, che si è consumata nella prima giornata di Nations League al Parc des Princes di Parigi. Questa l’analisi del CT a Rai 1:

“Abbiamo iniziato benissimo facendo gol e mettendo una buona pressione sull’Italia; è dura mantenere alta l’intensità, già nella seconda parte del primo tempo abbiamo commesso errori che hanno permesso a loro di pareggiare. Cercando la pressione alta abbiamo sbagliato, poi diventa più complicato quando subisci gol a inizio secondo tempo contro una squadra che sa difendere bene. Abbiamo lasciato spazio, così loro ci hanno fatto male”.

Poi Deschamps ha argomentato ulteriormente:

“Sono abituato alle critiche, anche se ho vinto più di quanto abbia perso. Sapevo che la condizione dei giocatori di qualità non era al massimo. Olise e Koné hanno iniziato stasera, ci sono dei passaggi obbligati per crescere; sono sempre stato lucido su quello che si fa, purtroppo l’Italia ha fatto più di noi a livello fisico e di intensità. Mi dà fastidio che dopo i primi venti minuti la luce si sia spenta”.