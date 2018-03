La primavera è arrivata, salutiamola con un plumcake speciale e fresco.

Un antipasto fresco e soddisfacente, nato dall’unione di più sapori per accontentare tutti i palati. Buono tiepido, ancora meglio freddo, per allietare con la sua freschezza i pranzi primaverili e estivi: ecco il nostro plumcake di primavera, per salutare l’arrivo della nuova stagione.

Ingredienti (per 8 persone)

300 grammi di carne di maiale magra (lonza); 300 grammi di petto di pollo; 6 carote; una zucchina; 10 fagiolini; 150 grammi di pancetta affumicata a fette sottili; 30 grammi di olio aromatizzato alla menta e erba cipollina; 4 albumi d’uovo; sale.