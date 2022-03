Standing ovation al Parlamento europeo per il presidente ucraino Volodymyr Zelinsky, che a fine mattinata ha parlato all'Aula con un accorato intervento per chiedere il voto favorevole per l'ingresso dell'Ucraina in Europa.

"Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa - ha detto Zelensky - e credo che oggi stiamo mostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza l'Ue l'Ucraina sarebbe sola. Abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo dimostrato che siamo proprio come voi. Adesso, mostrateci che siete al nostro fianco, che non ci abbandonerete, che siete davvero europei. Allora la vita vincerà contro la morte, la luce contro il buio. Ogni piazza dell'Ucraina verrà chiamata piazza della liberà e nessuno ci piegherà. Siamo forti. Siamo ucraini. Vogliamo che i nostri figli vivano. Ieri 16 bambini sono stati uccisi e Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari: ma si tratta di bambini. Ieri ha ucciso 16 bambini con i suoi missili. Un prezzo altissimo. Migliaia di persone sono state uccise, due rivoluzioni, una guerra e cinque giorni di invasione militare della Federazione russa. Non so se dire buongiorno, buon pomeriggio o buonasera. Non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno può essere l'ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini ucraini, che ogni giorno difendono la libertà a caro prezzo. La scelta europea dell'Ucraina è chiara. Questa è la nostra direzione. Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell'Ucraina verso l'Europa viene incoraggiata. Siamo sotto attacco dei missili".

The official translator of President Zelensky's message to the European Parliament, nearly breaks down. Immensely touching. #Ukraine pic.twitter.com/Y3PCB0aTRR — Alex Andreou (@sturdyAlex) March 1, 2022

In risposta a Zelensky, il presidente Metsola ha dichiarato che il Parlamento europeo riconosce la prospettiva europea dell'Ucraina: "Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore la domanda dell'Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo verso tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme".

Il voto sul progetto di delibera è previsto in giornata, per le 17:15.

Nel suo intervento, la presidente Metsola ha detto, oltre a voler combattere la campagna di disinformazione della Russia, che l'Europa non può più continuare a dipendere dal gas del Cremlino e non può più accoglierne i contanti, invitando i Paesi dell'Unione ad investire in un proprio sistema di difesa che garantisca la loro sicurezza.