Siamo al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba e con noi c'è Marco in arte 'il cantautore medio', per gli amici Pisci.

Mi racconta che il Cinema Vekkio è la sua famiglia, dove, effettivamente, lui iniziò a suonare. Mi parla di una chitarra regalatagli dalla sorella e andò proprio lì, nella sua seconda casa, a imparare a suonarla.

Si parla di musica non commerciale, banalmente, chiamata 'musica indipendente'. La sua prima ispirazione.

Ha aperto un canale YouTube (MARCO PISCITELLO PISCI) dove ha caricato un paio delle tante canzoni che ha creato. Racconta di sé, degli altri, scrive di getto facendosi trasportare dai pensieri.

www.youtube.com/watch?v=fHPv3p7hI0g

In realtà, dice, che lui fa ciò che fa per se stesso, riempie le sue giornate e spera in future di non perdere questa voglia di scrivere.

'Meno male che c'è la musica perché sicuramente sarebbe un mondo più noioso'.

Irene Signorello