È on air ROCK 'N' SAFE TG #6, in questa nuova edizione i conduttori avatar Martin Salley e Giulia Hann, in copertina hanno approfondito le tematiche dell'evento "Olimpiadi della prevenzione".

L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione regionale Puglia dell’Inail e dall’assessorato alla Salute della Regione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e indirizzata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per sensibilizzarli con il linguaggio dei videogiochi sui rischi e sulle precauzioni da utilizzare per evitare che possano trasformarsi in danni per la salute.

“Non è colpa del destino. BE SAFE! BOOMER. Io influencer della sicurezza per la mia famiglia” è il successivo approfondimento trattato dai due conduttori nel corso di questa edizione del TG.

L’argomento del concorso, sensibile e purtroppo di quotidiana attualità, ha riguardato “La sicurezza sul lavoro” e ha voluto stimolare i ragazzi, ma anche i loro familiari, a un’osservazione partecipata della realtà e quindi a intuire e capire gli aspetti che possono essere fonte di pericolo per i lavoratori. I progetti elaborati dagli studenti, in forma individuale o in gruppo, eventualmente sotto la guida degli insegnanti, dovevano appunto sviluppare il tema della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Hanno aderito al progetto le scuole medie di Villarbasse, Almese e Alpignano, con un totale di più di cento alunni, che hanno presentato ben 89 progetti, sia fisici che digitali.

Ultima buona notizia sulla cultura della sicurezza riguarda il grande evento sulla sicurezza e Salute sul lavoro "Safety Love" che si è svolto il 15, 15 e 16 giugno a Pesaro.

Sul palco della piazza della Capitale della Cultura 2024 per uno spettacolo che coniuga intrattenimento, salute e sicurezza sul lavoro, si sono esibiti 10 grandi artisti che hanno dato voce ai 10 principi della Carta di Urbino: BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stafano Massini. Realizzato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, l’evento ha visto la conduzione di Monica Setta e sarà poi messo in onda sulle reti Rai nel prossimo autunno.

