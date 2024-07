Si è svolta la XXIX Edizione del Premio Internazionale di Poesia Poseidonia Paestum - che ha visto salire sul podio anche la giornalista e scrittrice Maria Cuono per la silloge Tutto con il cuore. La nuova versione di Verso l'Orizzonte. Motivazione: Per aver trasfuso in versi i luoghi del suo vivere fino a farli diventare luoghi dell'animo. Una menzione d'onore attribuitole dalla Commissione così composta da Ermanno Corsi (Presidente), Giuseppe Funicelli, Pasquale De Cristofaro Alberto Granese, Rita Bellelli.

Circa un centinaio sono risultati i Testi Editi in concorso.

Il lavoro della Giuria è stato particolarmente arduo nel selezionare le liriche vincitrici e per questo ringrazio ogni singolo componente e la dottoressa Rita Bellelli per il suo lavoro di Coordinatrice in qualità di Direttore Artistico del Premio.

Celebrare la poesia a Paestum ci rende tutto più facile, perché vi è la magia straordinaria di una città sospesa nel tempo a ricordare a tutti noi la fortuna di vivere quotidianamente nella storia, insieme a quanti negli anni si recano ad ammirare i Templi meravigliosi e le Civiltà che li hanno realizzati e che hanno donato immortalità e bellezza alla vita e all'arte." afferma Giuseppe Funicelli, Presidente Centro Permanente per la diffusione della Cultura del Lions Club Paestum.

"Ho partecipato la prima volta nel 2014 con la silloge Verso l'Orizzonte, dedicata a Lorella Cuccarini ed ora eccomi qui con Tutto con il cuore. La nuova versione di Verso l'Orizzonte edita da Kimerik.

Ringrazio la Giuria per avermi premiata e in modo particolare il soprano Olga De Maio per aver dato un tocco di magia alla mia silloge.

Colgo l'occasione di invitare tutti al prossimo evento culturale che mi vedrà protagonista assoluta insieme al tenore Luca Lupoli, autore del Melodramma di Metastasio lunedì 17 luglio, alle ore 17:00 al Maschio Angioino di Napoli.

Una prestigiosa kermesse culturale che fonde musica e poesia.

Modera la giornalista e scrittrice Daniela Merola. Fra i relatori lo stesso Ermanno Corsi, giornalista Rai, la dottoressa Lydia Tarsitano, il professore Ettore Massarese e il soprano Olga De Maio", afferma Maria Cuono docente di materie letterarie, giornalista, scrittrice, Direttrice Responsabile della Testata Newspage Allinfo.





