Mercoledì 17 aprile è la Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, questo il messaggio della ALT...

Mercoledì 17 aprile è la Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, un problema che riguarda oltre 2 milioni di italiani e 6 milioni di europei che soffrono di fibrillazione atriale, un'alterazione del ritmo del cuore che moltiplica fino a 4-5 volte il rischio di ictus cerebrale.

Molte sono le persone che ne soffrono senza saperlo e che lo scoprono però quando ormai è troppo tardi.

Pertanto, diventa necessario riconoscere la fibrillazione atriale perché può salvare la vita. Ed è questo il messaggio promosso con ChYP, Check Your Pulse, campagna ideata dall'Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari (ALT), una Onlus che invita tutti a imparare a "sentire il ritmo del cuore", attraverso un semplice gesto: quello di porre due dita sul polso.

La campagna, già attiva sui social, è promossa anche tramite il seguente tutorial, un video di 45 secondi in italiano e in inglese da guardare, imparare e condividere.







Il progetto «ChYP: Check Your Pulse», è pensato e prodotto da ALT- Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus in partnership con la sezione percussioni dell’Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi, con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (Sede Lombardia), il contributo della Fondazione Cariplo, il sostegno del Fondo in memoria di Maria e Guido Marsigliesi e con il patrocinio di Pubblicità Progresso.