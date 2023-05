Oggi più che mai, avere un forte brand awareness, ovvero una elevata consapevolezza e riconoscibilità del marchio, è fondamentale per il successo di un'azienda. I consumatori sono bombardati da migliaia di messaggi pubblicitari ogni giorno, e solo i brand che riescono a distinguersi e a rimanere impressi nella mente dei clienti hanno la possibilità di emergere.

Una delle strategie più efficaci per aumentare la brand awareness è il merchandising, ovvero la produzione e distribuzione di prodotti personalizzati che riportano il logo o il nome dell'azienda, come ad esempio t-shirt, shopper, penne, agende, e così via. Regalare o vendere questi gadget è un ottimo modo per far conoscere il marchio, poiché questi prodotti diventano a tutti gli effetti degli strumenti di marketing che "camminano" e si spostano ovunque.

Le aziende più lungimiranti hanno capito le potenzialità del merchandising e investono ingenti budget per produrre articoli promozionali di alta qualità, curati nel design e nei materiali. Non si tratta più di semplici omaggi da distribuire agli eventi, ma di veri e propri prodotti da vendere, che trasmettono i valori del brand e vengono apprezzati dai clienti. Un esempio lampante è rappresentato dal successo delle t-shirt e delle felpe griffate, diventate dei veri e propri oggetti di culto, in alcuni casi vendute a prezzi superiori a quelli di indumenti di marca.

Anche le piccole e medie imprese possono sfruttare il potenziale del merchandising, producendo articoli promozionali più semplici ma dal design curato, che rispecchino lo stile e i valori del marchio. Il vantaggio è doppio: da un lato si aumenta la brand awareness, dall'altro si genera un profitto diretto dalla vendita dei prodotti. È fondamentale non sottovalutare la qualità e l'estetica degli articoli: gadget brutti e produzioni scadenti danneggiano l'immagine del brand invece di rafforzarla. Meglio puntare su pochi prodotti ben fatti, piuttosto che su una moltitudine di omaggi di bassa qualità.

Quindi, brand awareness e merchandising sono due facce della stessa medaglia: per emergere in un mercato affollato, i marchi devono essere riconoscibili e memorabili, fornendo ai consumatori prodotti che, oltre alla loro utilità pratica, siano portatori di significato, stile e valori. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio il potenziale di queste strategie avranno una marcia in più per distinguersi dalla concorrenza.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl