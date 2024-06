Inter, Marotta: “Presidenza un onore, punterò sui colleghi”



Beppe Marotta ha ribadito il suo pensiero in merito alla nomina a presidente dell’Inter. “E bello, molto stimolante, è un onore per me. Non cambierà nulla? Non è vero. Sicuramente l’Inter è una grandissima società, per me è un onore. Poi punterò tutto sui colleghi che ho, c’è una bella struttura”, ha detto anche a SportMediaset in occasione del Festival della Serie A a Parma.

Napoli, Conte ai tifosi: “Ammà faticà”

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L’ex Juve e Inter si è presentato. Ecco le prime parole ufficiali: “Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose: Napoli è una città tra le più belle del mondo. Il popolo napoletano ha una grande passione. So che sarà un’esperienza bellissima e unica. È un privilegio. Ho un bellissimo ricordo dello Stadio Maradona. In un Napoli-Lecce, dove abbiamo perso per 3-2 per il gol di Carnevale, ho marcato Maradona ed ho segnato il mio primo gol in Serie A: davvero una grande soddisfazione. All’ambiente partenopeo posso dire solo una cosa: ‘Ammà faticà’”



Juve, piace Greenwood: operazione non semplice con lo United

In attesa dell’annuncio ufficiale di Thiago Motta, in casa Juve si lavora senza sosta per rinforzare la rosa. Giuntoli sta sondando il mercato a caccia di occasioni e avrebbe già incassato un via libera importante da Mason Greenwood. Rinato al Getafe, l’esterno inglese avrebbe dato il suo ok di massima ai bianconeri, ma resta ancora tutta da raggiungere l’intesa col Manchester United. Operazione non semplice viste le cifre in ballo e la concorrenza.



Conte chiama Lukaku: ma il Chelsea non apre al prestito

E’stato uno dei punti di forza del suo ultimo scudetto, datato 2021. Conte lo considera il sostituto ideale del partente Osimhen. Romelu Lukaku, insomma, è un candidato forte per l’attacco del Napoli, anche se non è corteggiato solo dalla società di De Laurentiis. Lui, però, in una recente intervista, ha detto che il migliore allenatore che ha avuto in carriera è proprio quello che lo ha guidato all’Inter. La stima, insomma, è reciproca.

Il Milan sembra puntare forte su Zirkzee e quindi una concorrente diretta del Napoli potrebbe essere considerata fuori dai giochi. Lukaku resterebbe volentieri in Italia ma c’è da capire cosa realmente voglia fare il Chelsea, proprietario del cartellino del belga. L’idea sarebbe quella di monetizzare la sua cessione e non continuare a prestarlo. Il Napoli, quando avrà venduto Osimhen per una cifra non inferiore ai 120 milioni, avrà un tesoretto a disposizione per portarsi a casa Lukaku, che costa circa 45. Il direttore sportivo Manna, in ogni caso, ha sempre altri attaccanti nel mirino, nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per il romanista. I nomi sono quelli di Gimenez, del Feyenoord, e di Dovbyk del Girona, tutti acquistabili a un prezzo simile a quello richiesto dal Chelsea per Lukaku.

Italia, i convocati per l’Europeo: esclusi Provedel, Ricci e Orsolini

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per UEFA EURO 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno a Coverciano, restano esclusi dalla lista Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e Ivan Provedel. Preallertato dal Ct, il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani.

I 26 CONVOCATI PER UEFA EURO 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).



Repubblica - Pronti 30mln per Chiesa: fissato incontro con l'agente in Filmauro!

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus e movimentare il prossimo mercato italiano. Negli ultimi giorni si è parlato degli interessamenti di Napoli e Roma e sul tema le ultime arrivano dall'edizione online de La Repubblica: "Gli azzurri sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Per battere la concorrenza della Roma, il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando l’agente del calciatore arriverà nella Capitale ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club"