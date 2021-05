La ripresa economica dopo la crisi pandemica è in corso in tutto il mondo. Lo sa bene anche la Bank of Japan, che però avverte sulle grosse incertezze che riguardano il futuro. Sebbene i consumi stiano risalendo, l'alto numero giornaliero di contagi rappresenta ancora una forte minaccia per l'economia.

La borsa giapponese la notte scorsa ha registrato un forte calo, facendo segnare un -3,08%, per le crescenti preoccupazioni relative all’inflazione nel mercato statunitense, che hanno finito per zavorrare i titoli tecnologici. Ma pesano anche le preoccupazioni per il peggioramento della situazione del Covid nel paese, come evidenziato dalla stessa Bank of Japan, a causa di una recrudescenza dei contagi, e dell'incertezza sul ritmo di distribuzione dei vaccini e sulla loro efficacia.