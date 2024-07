Israele mercoledì ha approvato il più grande sequestro di terra degli ultimi tre decenni nella Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito da un gruppo che si occupa di monitorare gli insediamenti dei coloni ebrei. Questa mossa probabilmente aggraverà le tensioni già elevate a causa della guerra a Gaza. Oggi a Jenin si registrano 5 vittime civili palestinesi.

L'espansione aggressiva di Israele in Cisgiordania riflette la forte influenza della comunità dei coloni nell'attuale governo Netanyahu, il più religioso e nazionalista nella storia del Paese. Il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, lui stesso un colono, ha sostenuto la politica di espansione, assumendo nuove autorità sullo sviluppo degli insediamenti e dichiarando di voler consolidare la presa di Israele su quel territorio (che i nazionalisti israeliani riconoscono solo con i nomi biblici di Giudea e Samaria), impedendo la creazione di uno Stato palestinese.

Le autorità israeliane hanno recentemente approvato l'appropriazione di 12,7 chilometri quadrati di terra nella valle del Giordano, secondo una copia dell'ordine ottenuta dall'Associated Press. I dati di Peace Now, il gruppo di monitoraggio citato in precedenza, indicano che si tratta della più grande assegnazione singola approvata dagli accordi di Oslo del 1993, all'inizio del processo di pace.

Gli osservatori degli insediamenti hanno affermato che l'accaparramento di terreni collega gli insediamenti israeliani lungo un corridoio chiave al confine con la Giordania, compromettendo così la prospettiva di uno stato palestinese contiguo. Si trova in un'area della Cisgiordania dove, anche prima dello scoppio della guerra tra Israele e Hamas, la violenza dei coloni stava sfollando le comunità di palestinesi. Tale violenza è aumentata da quando l'attacco di Hamas del 7 ottobre ha motivato da parte di Israele l'invasione di Gaza. Dallo scorso ottobre, i coloni ebrei hanno effettuato più di 1.000 attacchi contro i palestinesi in Cisgiordania, causando morti e danneggiando proprietà, secondo l'OCHA.

Il sequestro del terreno, approvato alla fine del mese scorso ma reso pubblico solo oggi, segue il sequestro in Cisgiordania di 8 chilometri quadrati di terreno a marzo e di 2,6 chilometri quadrati a febbraio.

Ciò rende il 2024 di gran lunga l'anno di picco per l'occupazione israeliana di terreni in Cisgiordania, ha affermato Peace Now.

Dichiarando queste terre come statali, il governo le apre all'affitto per gli israeliani e proibisce la proprietà privata palestinese. Le confische di terreni di quest'anno sono contigue, collegando due insediamenti già esistenti per creare un blocco solido vicino al confine con la Giordania. Le terre erano state dichiarate zone militari israeliane chiuse prima di essere dichiarate terra statale.

I palestinesi considerano l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata come il principale ostacolo a qualsiasi accordo di pace duraturo, impedendo qualsiasi possibilità di uno stato coeso. La maggior parte della comunità internazionale considera gli insediamenti illegali o illegittimi.

Israele ha occupato la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est nella guerra in Medio Oriente del 1967, territori che i palestinesi vogliono per un futuro stato. L'attuale governo israeliano considera la Cisgiordania il cuore storico e religioso del popolo ebraico e si oppone allo stato palestinese.

Israele ha costruito oltre 100 insediamenti in Cisgiordania, alcuni dei quali assomigliano a sobborghi completamente sviluppati o piccole città. Sono la casa di oltre 500.000 coloni ebrei che hanno cittadinanza israeliana.

I 3 milioni di palestinesi in Cisgiordania vivono sotto un governo militare israeliano apparentemente senza fine. L'Autorità Nazionale Palestinese amministra enclave sparse nel territorio, ma le è impedito di operare nel 60% della Cisgiordania, che comprende gli insediamenti e le aree con una popolazione di centinaia di migliaia di palestinesi.

Yoni Mizrachi, responsabile del monitoraggio degli insediamenti presso Peace Now, ha descritto l'accaparramento di terre annunciato mercoledì come parte di una strategia per stabilire una zona cuscinetto tra la Giordania e le terre palestinesi, soffocando la possibilità pratica di uno Stato palestinese. L'obiettivo, secondo lui, è quello di spingere i palestinesi in isole isolate circondate da terre israeliane.

"Sicuramente vedono questa zona come un'area strategica, come il primo e uno dei modi più semplici per iniziare l'annessione", ha detto.





Fonte: Associated Press