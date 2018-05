Salerno: ubriaco si schianta contro l'ingresso di un noto locale, 10 feriti

Folle il motivo del gesto.



Più volte nel corso della nottata lo staff del locale si era rifiutato di farlo entrare perché già visibilmente ubriaco. Così, in preda al suo delirio, ha deciso di “punire” il locale schiantandosi con l'auto contro la porta d'ingresso.



Non l'avevano fatto entrare in discoteca e non l'ha preso benissimo. Poteva fare una strage il giovane di Ottaviano che ha ferito dieci persone nella notte tra sabato e domenica a Salerno. A bordo della sua auto si è lanciato contro l'ingresso di una discoteca.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. Per quattro di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il giovane è stato denunciato a piede libero.