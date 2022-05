Nuotatori subacquei in apnea che si trasformano in veri e propri “spazzini del mare”, gareggiando tra loro per raccogliere la maggiore quantità possibile di rifiuti dai fondali. È la manifestazione nazionale “Fondali puliti Spazzapnea” che si svolgerà sabato 28 maggio a Venezia presso l’isola di Pellestrina e in altre cinque località marine italiane (Genova, Marina di Pisa, Bari, Capri e Palermo).

Commercianti Indipendenti Associati - Conad sponsorizza la giornata di Venezia coinvolgendo gli esercizi associati alla propria rete vendita, che hanno donato i “sacchi rifornimento” a tutti i partecipanti, con acqua, frutta fresca, barrette energetiche, crostatine, cracker e biscotti. Commercianti Indipendenti Associati ha messo a disposizione i premi per i tre primi classificati: altrettanti buoni spesa — rispettivamente da 100, 50 e 30 euro — utilizzabili in tutti i Conad di Venezia. La premiazione avverrà alla Scuola navale militare Francesco Morosini.

Questi i negozi impegnati: Conad City Lido, Conad City San Polo, Conad City Santa Croce, Conad City Campo Santa Margherita, Conad City Dorsoduro, Conad Spesa Facile Spirito Santo e Conad Spesa Facile Sant’Alvise.

Fondali puliti Spazzapnea è una competizione di immersione subacquea rigorosamente in apnea: vince chi riesce a raccogliere il maggior quantitativo di materiali inquinanti (da qui il nome Spazzapnea), contribuendo a bonificare i fondali di località italiane di straordinario interesse naturalistico e attrattive turistiche da tutti e da sempre considerate patrimonio universale.

«La sostenibilità ambientale — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è uno degli aspetti che più interessano ai nostri clienti, perché il futuro del pianeta passa anche dai comportamenti civici e dalle scelte di consumo di ciascuno di noi. Oltre che su “Fondali puliti Spazzapnea” a Venezia stiamo effettuando massicci investimenti in questa direzione su tutta la rete, come ad esempio gli interventi di riqualificazione energetica dei punti vendita e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su magazzini e negozi. È un impegno che vogliamo rendicontare: abbiamo avviato un percorso per arrivare alla redazione del bilancio di sostenibilità nell’arco di un paio di anni».