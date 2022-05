L’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti provinciali dell’A.S.T. per pianificare, sulla base delle possibilità dell’Azienda di trasporto, gli orari del servizio nel periodo estivo, cercando di contemperare le esigenze di pendolari e turisti: un intervento finalizzato a superare tutte le criticità, che ogni anno si registrano e provocano proteste soprattutto dai turisti, i quali il più delle volte, arrivando alla stazione FS, si ritrovano a dover prendere il taxi e sobbarcarsi maggiori spese, perché non trovano il bus.

Capone evidenzia che non è importante il numero delle corse, in quanto già adesso sono numerose dalla stazione al porto; ma occorre adeguare gli orari per consentire agli utenti, cittadini e turisti, di sapere cosa effettivamente viene offerto; inoltre sarà chiesto di mantenere al piazzale della Stazione la sosta, come avviene al porto, in maniera tale da assicurare una presenza certa ai viaggiatori, che spesso all’arrivo del treno scoprono, che il bus è già passato.

Altro aspetto da affrontarsi quello dei collegamenti col Tono e Capo Milazzo, che, anche per l’attrattività dell’Area Marina Protetta, genera ormai da alcuni anni maggiori richieste da soddisfare. Sempre in tema di trasporti, la Giunta municipale ha approvato la delibera, che cancella la disparità esistente da quasi un ventennio per gli studenti provenienti da alcune zone della Piana, che non si vedevano rimborsati i costi del viaggio.

L’Esecutivo ha modificato e integrato una deliberazione del 2003, estendendo i benefici legati al riconoscimento del rimborso spese in viaggio anche in favore dei residenti delle frazioni San Pietro, Santa Marina e Bastione, purché in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2022/23. Il Comune si attiva per l’acquisto di passerelle in legno da installare lungo i tratti di spiaggia comunale: con determina dirigenziale si impegna la somma di 17 mila euro per la fornitura di 150 passerelle da sistemare in alcuni punti già individuati.

Nel provvedimento si esplicita la necessità di rendere fruibili le spiagge pubbliche e raggiungibili fino alla battigia alla maggior parte possibile di persone, in particolare agli anziani e ai soggetti con difficoltà motorie. L’installazione delle passerelle – ha affermato il Sindaco Pippo Midili - rappresenta la risposta concreta che l’Amministrazione comunale ha voluto offrire alle tante richieste pervenute da cittadini, specialmente anziani, al fine di rendere più agevole l’accesso a mare, un’iniziativa di valore sociale, che qualifica ulteriormente l’offerta di servizi da parte del Comune per migliorare l’accessibilità sulle nostre spiagge nel periodo estivo.

Domenica 28 maggio sul Lungomare Garibaldi è previsto il quarto appuntamento della manifestazione denominata “Ora..in tour”, promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore. Per consentire lo svolgimento della stessa, il dirigente della Polizia locale ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la modifica della circolazione stradale nelle zone interessate. In particolare dalle 13,30 alle 20,30 sarà vietata la sosta, ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e la chiesa di San Giacomo. Dalle 15:30 alle 20:30 invece divieto di transito veicolare nello stesso tratto di strada.

Decisa anche l’istituzione sulla via Crispi, all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi, dell’obbligo di svolta a sinistra verso la via N. Ryolo, per i veicoli con direzione di marcia Sud-Nord; e, automaticamente, di obbligo di svolta a destra verso via Colombo per coloro che provengono da Vaccarella.