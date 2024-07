Continua all’insegna del divertimento, degli spettacoli live e della voglia di stare insieme immersi nella storia, nell’arte barocca e nella cultura, la XIV edizione di Fantastiche Visioni, che domenica 14 luglio dalle ore 21.00 sorprenderà il pubblico con “The Black Blues Brothers”.

In un elegante locale stile Cotton Club, assecondando le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e tutto lo staff si trasformano in equilibristi, sbandieratori, acrobati e danzatori col fuoco. Ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato in un coinvolgimento costante del pubblico.

Una festa ricca di momenti spettacolari sulle travolgenti note della colonna sonora del cult movie The Blues Brothers: piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease, spassose sfide di ballo e molto altro ancora.

Lo show, che nasce dalla fantasia del curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil e produttore di successo Alexander Sunny, ha superato le 900 date nel mondo e registrato oltre 600.000 spettatori. La kermesse ad alto tasso di adrenalina, energia e allegria ha entusiasmato, tra gli altri, Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la Famiglia Reale inglese. Presentato per tre volte al prestigioso Fringe Festival di Edimburgo, “The Black Blues Brothers” è prodotto dall’Associazione culturale Mosaico Errante, ha preso parte alla più rilevante vetrina di circo mondiale, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, ed è andato in scena nel più iconico locale di intrattenimento parigino, il Moulin Rouge.

La rassegna, inserita in "Ariccia da Amare 2024 – Night and Day” e realizzata da Arteidea Eventi e Servizi con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Ariccia, si terrà fino al 2 agosto sempre all’interno del rigoglioso parco seicentesco di Villa Chigi.

Il 20 luglio il programma proseguirà con lo scrittore e drammaturgo Roberto Mercadini, tra i protagonisti della trasmissione "Splendida Cornice" su Rai3 con Geppi Cucciari, che presenterà "Orlando Furioso” in un'opera "torrenziale, labirintica, cangiante”.

Il 25 luglio sarà la volta di Paolo Rossi con la sua “Operaccia Satirica - La Guerra dei Sogni”: il celebre comico e cantastorie porterà sul palco creazioni originali, ispirate sia ai classici letterari che a episodi di vita vissuta, trasformandole in poesie e “canzonacce".

Fantastiche visioni 2024 si concluderà il 2 agosto con Neri Marcorè e lo spettacolo "Le mie canzoni altrui”: durante le due ore e mezza di esibizione, il poliedrico artista eseguirà, chitarra alla mano, una selezione dei suoi brani preferiti.

Domenica 14 luglio 2024, Parco Chigi

Via dell'Uccelliera, 1 Ariccia - ore 21

I biglietti, disponibili al costo di 5 euro, possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l'ingresso di Parco Chigi (Via dell'Uccelliera, 1). Non è prevista prevendita, ma è possibile prenotarli chiamando il numero 3283338669 o inviando una mail a [email protected].

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli spettacoli in programma si terranno lo stesso giorno alla stessa ora presso l’Auditorium M. P. Starquit presso il Liceo James Joyce (Via Alcide De Gasperi, 20 - Ariccia).