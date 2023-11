Le forze dell'ordine sono a caccia dei pirati della strada che hanno provocato due incidenti a Palermo, senza poi prestare il dovuto soccorso ai feriti.

Uno scontro è avvenuto in via Duca della Verdura, dove un ragazzo è stato sbalzato dal sellino della sua moto rimanendo inerme sull'asfalto.L’altro in via Ernesto Basile, dove un uomo di 32 anni è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada.

I due feriti sono stati entrambi soccorsi dai soccorritori del 118 e trasportati all'ospedale di Villa Sofia.

I pirati sono in fuga e si è aperta indagine con a seguito la caccia da parte delle forze dell'ordine.