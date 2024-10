Ennesima impatto sulle strade del Palermitano. Nello scontro frontale tra due auto nel territorio di Monreale, è rimasto gravemente ferito un uomo. L’impatto è avvenuto sulla strada statale 186, poco dopo la frazione di Pioppo: sono rimaste coinvolte una Fiat Seicento e una Ford Ecosport, andate completamente distrutte.

Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava alla guida della Fiat, che ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Si tratta di un 57enne palermitano, ma residente a Pioppo, che è stato ricoverato all’Ingrassia di Palermo. Lievi ferite, invece, per l’altro automobilista, che è stato trasportato al Civico di Partinico.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Monreale che hanno effettuato i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente in provincia di Palermo.