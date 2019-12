Martedì 10 dicembre, il presidente della commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, Jerrold Nadler, ha letto i due capi di imputazione relativi alla richiesta di impeachment per crimini gravi e reati minori nei confronti di Donald Trump.

Il primo è relativo all'abuso di potere, per aver trattenuto aiuti militari Usa destinati all'Ucraina come arma di ricatto per ottenere dalle istituzioni di quel Paese un'inchiesta giudiziaria nei confronti dei Biden, padre e figlio, con Joe Biden suo prossimo avversario nella corsa alle presidenziali 2020.

Il secondo capo d'imputazione è ostruzione al Congresso, perché Trumpo avrebbe cercato di ostacolare con ogni mezzo l'attività del Congresso nello svolgimento dell'inchiesta sulla sua messa in stato di accusa.

I due capi d'imputazione adesso dovranno essere approvati dalla commissione Giustizia della Camera con una votazione che dovrebbe svolgersi entro la settimana. Se approvati, allora sarà l'intera Camera dei Rappresentanti a doversi esprimere al riguardo e, in base a quanto viene detto da più parti, dovrebbe farlo entro il mese di dicembre.

Dato che la maggioranza dei deputati della Camera dei Rappresentanti è democratica si dà per scontato che il documento presentato oggi da Nadler venga approvato. Ma tutto ciò costituirebbe solo la metà del percorso del processo di impeachment che, presumibilmente, già a partire da gennaio approderebbe al Senato, dove però la maggioranza dei Senatori è repubblicana, per completare il suo iter.

Inoltre, per rimuovere Trump dal suo incarico, è necessario che siano almeno i due terzi dei senatori ad esprimersi in tal senso.

Naturalmente, Trump nega qualsiasi responsabilità, parlando di caccia alle streghe...





Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!