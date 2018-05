Catalogna, Qim Torra è il nuovo presidente della Generalitat

04/12/2017 13:25 - Mentre la Spagna si interroga se nel Paese ci siano prigionieri politici o politici che sono in prigione, oggi il Belgio doveva decidere sull'estradizione o meno di Puidgemont e degli altri ministri… (Antonio Gui)

09/01/2018 16:58 - Rebus Catalogna dopo la vittoria delle destre Urge exit strategy per Podemos e Colau di Steven Forti e Giacomo Russo Spena Se l'indipendentismo è risultato maggioritario col 47,5% dei voti – vincendo… (tonino2308)

CATALOGNA: L’inevitabilità del dialogo. Una nuova Spagna è possibile

23/12/2017 17:38 - Il voto catalano non ha risolto nulla. Le strategie repressive di Rajoy sono state un fallimento, ma gli indipendentisti non rappresentano la maggioranza dei catalani. Occorre che le parti in causa… (claudialepo)