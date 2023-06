Un grave incidente stradale si è verificato alle 4 di questa mattina sull'autostrada A16, Napoli-Canosa, in direzione Napoli.

Un bus della Flixbus, che viaggiava sulla tratta Lecce-Roma con 38 passeggeri a bordo, è finito in una scarpata dopo aver urtato una delle auto ferme sulla carreggiata rimaste in precedenza coinvolte in un tamponamento.

Il conducente del bus ha sterzato, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l'impatto, ma il mezzo è andato in testacoda per poi finire nella scarpata che, per fortuna, non è particolarmente profonda. Altre tre vetture, che seguivano il pullman, sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata.

Nello scontro ha perso la vita un automobilista, mentre 14 persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto con eliambulanze, ambulanze e vigili del fuoco.

La Polizia Stradale sta indagando sulla dinamica dell'incidente, che ha causato la chiusura temporanea del tratto tra Candela e Grottaminarda e un chilometro di coda verso Napoli.